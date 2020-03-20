Карантин в Україні вносить свої зміни і для боржників по комуналці

Подробиці повідомив керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко, передає Укрінформ.

Так, на період дії карантину та 30 днів після нього скасовується виселення людей за комунальні борги і стягнення іпотечних заборгованостей.

Наголошується, що такі норми прописані в законі про боротьбу з поширенням коронавіруса, ухвалений Верховною Радою 17 березня.

Разом з тим Міненко підкреслив, що в Законі України "Про виконавче провадження" є обмеження: квартиру можна забрати і продати на аукціоні тільки в двох випадках:

якщо у боржника є інше житло;

якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат (94 460 грн).

"Борг вважають за попередні три роки, тому для арешту єдиною квартири в середньому щомісяця потрібно накопичувати 2,6 тис. грн заборгованості. В інших випадках ніхто не має права позбавляти житла", – зазначив він.

Стягнення житла може відбуватися тільки за рішенням суду.

Нагадаємо, також 19 березня Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє банкам нараховувати пеню і підвищувати відсотки по кредитах під час карантину.

Крім того, закон забороняє банкам нараховувати пеню і штрафувати громадян, у яких утворилася заборгованість по кредиту.

Також президент заявив про те, що протягом двох днів національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час епідемії коронавіруса.

Додамо, у ЗМІ просочилася інформація про те, що Україну накриває "депозитна лихоманка" на тлі появи чуток про оголошення дефолту. Найближчим часом українські банки чекають важкий час.

Як відомо, банки вже зараз закривають частину своїх відділень і урізують графік роботи нібито на тлі карантину через епідемію коронавіруса.

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Як повідомляла Politeka, українцям дозволили не платити за комуналку, є важливий нюанс: що зміниться на час карантину.

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