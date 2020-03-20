Украинцы выходят на балконы и поют вместе песни во время карантина
Ведущий ютуб-канала "Анекдоты от А до Я" в новом видео рассказал, что в Украине запускается флешмоб. Он такой, как сейчас проходит в Италии. В ролике после этого показывают на балконе украинский флаг и человека с портативной колонкой, который начинает петь. В ролиике выступали актеры Валерий Астахов и Владимир Ямненко. Об этом пишет Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).
"Дорогие друзья. В связи с распространением коронавируса итальянцы предложили флешмоб. Они выходят на балконы и поют итальянские песни, чтобы поддержать своих соседей. Мы тоже хотим присоединиться к этому флешмобу. Дорогие друзья, берегите себя, берегите своих близких и родных, берегите детей и своих родителей. Все будет у нас хорошо, мы вместе с вами", - сказал ведущий.
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Ранее мы сообщали, что ведущая Ютуб-канала "Хитромудро" рассказала о йогурте. Ведь многие люди знают его полезные свойства, но есть и те, о которых многие не догадываются.
"Сегодня поговорим о йогурте. Большинство из нас знакомы с полезными свойствами этого диетического продукта. Магазинные полки буквально уставлены множеством видов йогуртов с различными вкусами и добавками. А знаете ли вы, как обычный натуральный йогурт может пригодится в быту. Ловите новую подборку полезных и неожиданных способов применения йогурта", - рассказывает ведущая канала.
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