Бермудский треугольник, Зона молчания, Долина падающих птиц и другие загадочные места планы Земля

На Земле существует такие интересные места, которые поколениями обрастали мифами. О них решил рассказать Ютуб-канал "ТОПЕР", который показал уникальные кадры с главных загадочных мест. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

На пятом месте долина падающих птиц. Она расположена в Индии. Это равнина, в которой крестьяне занимаются сельским хозяйством. Каждый год в конце августа она становится местом гибели для пролетающих птиц.

На четвертом месте лощина черного бамбука. Она находится в Китае. В ней потерялись сотни людей. Густой бамбук и непроходимый туман делают свое дело. Китайцы считают ее запретной зоной.

На третьем месте хрономираж Drossolidides. Он находится в Греции. Каждый год в начале июня можно увидеть мираж греко-турецкой битвы. Ученые не могут объяснить временную дыру.

На втором месте зона молчания, которая расположена в Мексике. Это безжизненная пустыня, где не работает радио или приборы навигации. Ученые считают, что это из-за частых метеоритов, которые там падали, ведь после этого там образовались залежи магнетита, но местные уверены, что туда регулярно прилетает НЛО.

Первое место досталось Бермудскому треугольнику. Он расположен в Атлантическом океане между Флоридой, штат США, Бермудскими островами и Пуэрто Рико. Там пропало много самолетов и судов. Очевидцы заявляют, что там возможны путешествия в пространстве и времени.

Подробности смотрите на Ютуб-канале "ТОПЕР".

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