Погода в Украине 22 марта кардинально изменится, вместо тепла территорию страны накроют похолодание и дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

"В Украине завтра арктический воздух станет ощутимым, в большинстве областей в течение дня температура воздуха составит всего +2+6 градусов, лишь на Юге и юго-востоке немного теплее, +5+10 градусов. Атмосферные фронты будут выдавливаться холодным антициклоном, однако они еще успеют организовать дождь и для тех, кому не хватало зимней картинки, еще и снег. Но завтра - сорок святых, говорят, что под эту дату часто насыпает сорок лопат снега, как раз!", - говорится в сообщении.

Диденко утверждает, что ветер будет достаточно сильным, вплоть до штормовых порывов. Аналогичной ситуация будет и в Киеве.

"В Киеве воскресенье - холодное и ветреное. Максимальная температура воздуха опустится до +3, +4 градусов. Ночью и утром вероятен мокрый снег, не сорок лопат, но немного покажет примету. Днем антициклон отодвинет осадки подальше от Киева", - подчеркнула она.

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