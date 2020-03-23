Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на карантине с новостями, предосторожностями и благодарностями

Об этом пишет Politeka.net. В первую очередь гарант рассказал о том, что начаты беспрецедентные меры в связи с противодействием коронавирусу в Украине:

«Сегодня ночью в «Борисполе» приземлился наш самолет из Китая. Он доставил тест-системы полимеразной цепной реакции, а также экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще много чего необходимого», - говорится в обращении.

Известно, что этот груз будет распределен по всех регионах страны, он поступит в больницы, лаборатории, к полицейским, пограничникам и военным. Говорил Зеленский и о том, что должна к концу недели быть разработана программа "Кредитных каникул" для бизнеса, а также, что власть должна решить вопрос – изменения в законодательстве - чтобы позволить Укрпочте доставлять украинцам лекарства, также о запрете на время карантина отключать электроэнергию. Кроме того Зеленский заверил, что украинские врачи активно общаются с коллегами из Уханя – последние рассказывают, как бороться с эпидемией.

Президент также пообещал уголовную ответственность всем, кто нелегально продает медицинские товары и завышает цены на них и не стал отрицать возможность введения режима ЧП:

«Отдельно хочу обратиться к отдельным нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равноценно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протянуть какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно - не судите других по себе, по своему опыту и по своим, если можно так сказать, жизненным принципам».

Напомним также, пандемия коронавируса спровоцировала новую волну запретов и ограничений в Украине, которые на этот раз почувствуют все.

Так, на внеочередном заседании чиновники ввели Чрезвычайное положение в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Теперь количество регионов, в которых введен режим ЧП, вырос до девяти.

Кроме того, до первого июня будет запрещен экспорт этилового спирта. На предприятиях, где его изготовляют, теперь будут специальные посты контроля – они будут контролировать, куда и кому отгружают спирт.

В то же время, правительство разрешило лицензиатам, на период карантина, дистанционную торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами.

При этом обычных граждан ждет неприятный сюрприз – с полудня 24 марта запрещается выезжать из страны с туристической целью.

«Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, – будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств», - говорится в сообщении.

До этого мы писали, что специалисты зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Черкасской области. Инфицированный уже находится под наблюдением медиков.

Напомним, коронавирус прорвался в «Слугу народа».

Как сообщала Politeka, украинцев массово наказали за нарушение правил карантина.

Также Politeka писала, что харьковские священники решили ударить по коронавирусу.