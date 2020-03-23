Специалисты зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Черкасской области
Эту информацию в своем Facebook уже подтвердил глава Черкасской ОГА Роман Боднар, передает Politeka.net.
По его словам, зараженный пациент в данный момент находится под наблюдением медиков.
"Пациент в удовлетворительном состоянии. Он находится под постоянным наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы. Медики действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием", – сказано в сообщении.
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Боднар также добавил, что семья зараженного жителя Черкасской области также находится под наблюдением медиков.
"В области действует оперативный штаб. Все профильные службы работают в режиме 24/7. Подчеркиваем, следуйте карантина, простые правила гигиены и сохраняйте спокойствие", – успокоил он жителей региона.
Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве парализовано движение транспорта из-за новых суровых ограничений на фоне эпидемии коронавируса.
Из-за ужесточения норм карантина в общественный транспорт в Киеве теперь пускают лишь по специальным пропускам.
На входе в маршрутки стоят полицейские, которые проверяют спецпропуска и наличие масок. При условии, если пропуска нет, украинцы могут предъявить документ, который подтвердит, что он действительно там работает.
"Но полиция говорит, что к обеду пропуски должны быть у всех работников. Без пропуска и удостоверения попасть в транспорт невозможно", - говорилось в сообщении.
Стоит также отметить, что на фоне увеличения количества зараженных коронавирусом в Украине могут продлить и ужесточить существующий карантин.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
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