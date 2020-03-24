Введение чрезвычайного положения в Украине может привести к крайне серьезным последствиям

В Офисе президента объяснили, к каким именно, и почему власть сейчас не может пойти на такой шаг. Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире одного из украинских телеканалов.

По ее словам, правительство не готово остановить большую часть экономики Украины.

"Когда мы говорим о чрезвычайном положении, 70% нашей экспортной выручки - аграрии и металлурги. Можно ли их остановить? Конечно нет! Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор, это означает, что не можем остановить поставщиков семян, техники, топлива, удобрений. Если идти по такой логике, поймем, что мы не можем остановить большую часть экономики. Ведь не может работать металлургический завод без кокса, без транспорта. Мы не можем порвать в один момент все цепочки, которые работают", - заявила Ковалив.

При этом она добавила, что ситуация может измениться.

"На сегодня с той динамикой с коронавирусом, оснований введения чрезвычайного положения нет. Конечно, ситуация может измениться. На сегодня динамика будет видна в течение следующих нескольких дней или, возможно, недели", - отметила она.

Напомним, ранее в обращении к украинцам Владимир Зеленский пообещал уголовную ответственность всем, кто нелегально продает медицинские товары и завышает цены на них и не стал отрицать возможность введения режима ЧП.

«Отдельно хочу обратиться к отдельным нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равноценно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протянуть какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно - не судите других по себе, по своему опыту и по своим, если можно так сказать, жизненным принципам», - заявил он.

Напомним, коронавирус прорвался в «Слугу народа».

Как сообщала Politeka, украинцев массово наказали за нарушение правил карантина.

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