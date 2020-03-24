В Офисе президента рассказали, когда в стране могут быть сняты все ограничения, связанные с коронавирусом

Об этом сказала заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире одного из украинских телеканалов.

По ее словам, это может произойти уже в мае, однако для этого украинцы должны максимально следовать условиям карантина

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса - это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", - заявила Ковалив.

Также она рассказала, что в пик распространения коронавируса Украине потребуется более 100 миллиардов гривен на поддержку медицинской отрасли. Деньги нужны на зарплаты врачам и на закупку медицинского оборудования.

"Мы говорим сегодня о необходимости в более 100 миллиардов гривен дополнительных, которые нам, если у нас будет пик коронавируса нужно будет поддержать зарплатами и врачей, и закупкой дополнительного оборудования", - заявила заместитель председателя ОП.

Напомним, ранее в обращении к украинцам Владимир Зеленский пообещал уголовную ответственность всем, кто нелегально продает медицинские товары и завышает цены на них и не стал отрицать возможность введения режима ЧП.

«Отдельно хочу обратиться к отдельным нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равноценно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протянуть какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно - не судите других по себе, по своему опыту и по своим, если можно так сказать, жизненным принципам», - заявил он.

Напомним, коронавирус прорвался в «Слугу народа».

Как сообщала Politeka, украинцев массово наказали за нарушение правил карантина.

Также Politeka писала, что карантин в Украине максимально ужесточают с 24 марта: полный список запретов и новых ограничений.