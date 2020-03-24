На главных трассах под Киевом появилась бронетехника. На фоне карантина в связи с коронавирусом украинскую столицу могут закрыть для въезда и выезда

Бронированную технику заметили на въездах в столицу во вторник, 24 марта. Соответствующие кадры появились в Телеграм-канале PavlovskyNews. Сообщается, что они были сделаны в Броварах и на Житомирской трассе.

Блокпосты на въездах в столицу появились еще 20 марта. На них круглосуточно дежурят полицейские и бойцы Нацгвардии. Они контролируют, соблюдают ли въезжающие в Киев карантинные меры, а также проверяют у людей температуру. Людей с повышенной температурой отправляют в больницы.

При этом ранее стало известно, что в рамках усиления карантинных мер Киев готовятся закрыть на въезд и выезд. Кроме того, власти столицы готовы максимально ограничивать передвижения по городу. Введение дополнительных жестких мер будет зависеть от скорости распространения коронавируса.

Напомним, что передвижение между городами Украины уже ограничено. Кроме того, в столице закрыли все магазины, кроме продуктовых и хозяйственных. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы.

Также мы писали, что в Киеве активизировались мошенники, которые наживаются на киевлянах во время карантина.

В Киеве активизировались мошенники, которые под видом противовирусной обработки грабят киявлян, которые открыли им двери.

«Алгоритм прост – открывают входные двери, газовым баллончиком задувают в лицо и грабят. Не знаю насколько правдива информация, но лучше подстраховаться», – отметил киевлянин в сети.

Он добавил, что по квартирам также ходят сомнительные "социальные" работники.

«Предупредите своих и не верьте сладким обещаниям - бесплатный сыр только в мышеловке», – заключил Дубовик.

Напомним, больше 200 тысяч больных коронавирусом в Украине, в МОЗ поразили новыми цифрами: как спастись.

Как сообщала Politeka, карантин в Киеве: столицу могут закрыть на въезд и выезд, появились подробности.

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