Ситуация зависит от усилий по противодействию COVID-19 в стране

Может быть и 200 тысяч, и 1 миллион заразившихся - такие цифры привел главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, опираясь на результаты математического расчета.

"Мы можем говорить о большом количестве: мы можем говорить и о 200 тысячах, и о миллионах людей, которые могут заболеть. Но это все будет зависеть от того, как мы будем исполнять профилактические меры. Если мы будем выполнять профилактические меры, то количество больных у нас будет намного меньше, чем в расчетах", – объяснил главсанврач.

Ляшко отметил, что в Китае также прогнозировали огромное число зараженных – несколько десятков миллионов случаев.

"Но внедрение жестких карантинных мер позволило остановиться на цифре в 80 тысяч. Это как раз и есть тот позитивный момент, который показывает, что внедрение превентивных мер дает свой результат", – подчеркнул Ляшко.

Согласно мировой статистики ВОЗ, в Украине по состоянию на 24 марта, зафиксировано 97 случаев COVID-19 (на сайте МОЗ до сих пор говорится о 84-х зараженных).

Ранее мы сообщали, по мнению профессора, врача-инфекциониста Сергея Крамарева, в Украине пик коронавируса еще не наступил. Более точный прогноз эксперт затрудняется дать, так как неизвестна реальная картина с заболевшими из-за нехватки тестов.

"Все зависит от того, когда закончат к нам привозить эвакуированных украинцев из других стран. Вот когда их всех доставят, с этого момента должно пройти две недели. И мы поймем, сколько у нас на самом деле зараженных, - отметил Крамарев, добавив, что если в Европе пандемия пойдет на спад, то и у нас она сильно развиваться не будет, - "Тогда, думаю, карантин может закончиться и во второй половине апреля".

Также мы сообщали, китайские ученые провели исследование и выяснили, что COVID-19 лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры снижается его активность. В частности, температура в 38°С и влажность в 95% является для COVID-19 губительной.

Напомним, что украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса: «Безработица и...».

Как сообщала Politeka, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "Помочь не могут".

Также Politeka сообщала, что Киев закрывают на карантин: «будут работать только…».