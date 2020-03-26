Проверка температуры у людей, которые пересекают границу, не имеет должного эффекта

Такое заявление сделал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, передает Рoliteka.net со ссылкой на официальный сайт ведомства. По его словам, за месяц было выявлено всего 52 человека с повышенной температурой. А пограничники измеряли температуру всем людям. Это более 2,7 млн граждан.

«Поступает информация, что люди перед тем, как проходить границу, употребляют жаропонижающие медицинские препараты, и мы не можем выявлять лиц, если у них нет ярко выраженных симптомов», - сказал Дейнеко.

По его словам, при таких обстоятельствах проверка температуры на границе неэффективна, ведь достаточно выпить таблетку и температуры не будет.

Тем временем, в Киев прибыло еще два поезда из Польши с гражданами Украины. Один прибыл вечером 25 марта, а второй после полуночи. Как сообщают украинские Телеграмм-каналы, 12 пассажиров поезда уклонились от проверки на коронавирус, отказавшись от предложенного трансфера. Отмечается, что полиция не стала разыскивать этих людей, они спокойно поехали домой.

Состоянием на 26 марта в Украине зафиксировано 145 официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, но количество заболевших ежедневно растет.

Кстати, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, что Юрий Камельчук рассказал, сколько украинцев потеряют работу после карантина: "Их количество достигает...".

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