Після закінчення карантину багатьох українців очікує важкий час

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив народний депутат України від фракціїї "Слуга народу" Юрій Камельчук для Politeka on-line. Крім того, він розповів, що впливає на курс валют і на, що необхідно використати гроші від кредиту МВФ.

А також розповів, що кількість українців, які втратять роботу після карантину сягає мільйона (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"На курс в першу чергу впливає спекуляція. Якщо вона затягується, то НБУ доводиться швидко реагувати на ці спроби, тому вони починають "зливати" свої запаси. Також курс валют реагує на будь-яку кризову ситуацію. Наприклад, якщо люди на карантині менше працюють, значить Україна менше товарів експортує в інші країни. У тому числі гривня втрачає вагу, коли заробітчани повертаються в Україну, тому в бюджет йде менше надходжень від податків", - пояснив експерт.

Камельчук вважає, що розраховувати лише на Україну в піднятті гривні не варто, адже країна після карантину може з цим не впоратися. Тому в будь-якому випадку доведеться брати ще один кредит МВФ.

"На мою думку, гроші, які МВФ дадуть Україні в якості обов'язкової допомоги необхідно пустити на створення нових робочих місць, адже багато українців можуть втратити їх після карантину. Таким чином можна буде втримати українців у країні і не турбуватися про те, що вони поїдуть шукати нову роботу за кордоном. Поки це єдиний вихід", - заявив нардеп.

Він також зазначив, що ведуться деякі розрахунки і вже зараз можна сказати, що роботу під час карантину втратять мільйони українців, адже багато підприємств можуть закритися або почати скорочувати робочі місця, а також урізати зарплати.

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