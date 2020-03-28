Не успели в Пенсионном фонде анонсировать выплаты для пенсионеров в размере тысячи гривен, как за дело взялись мошенники

Злоумышленники придумали новый способ обворовывания банковских карточек, передает Politeka со ссылкой на сообщение правоохранителей.

По информации полиции, сначала человек получает SMS-сообщение якобы от Национального банка Украины. В тексте говорится: «Вам было начислено единовременное пособие в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен». Также там указаны номера телефонов «для справок».

Граждане поначалу ждут обещанную тысячу, а когда она не приходит, начинают звонить по указанным в SMS телефонным номерам. Трубку берут мошенники, которые в ходе разговора выведывают всю необходимую информацию по карте, а затем обнуляют счет доверчивого пенсионера.

В Нацбанке Украины заявили, что подобные телефонные сообщения к ним никакого отношения не имеют, подчеркнув, что регулятор не начисляет и не выплачивает социальную помощь, а также не организует розыгрыши или лотереи.

«Не звоните по указанным телефонам. Никому не сообщайте свои личные данные и информацию о картах и ​​счетах. Расскажите об этом друзьям, знакомым, родным, родителям и бабушке с дедушкой», – предупреждает НБУ.

Ранее мы рассказывали о том, что в социальных сетях запустили аферу, с помощью которой у доверчивых украинцев снимают деньги с банковской карточки. Мошенники прикрываются именем президента Украины Владимира Зеленского.

«По Facebook и Инстаграму гуляет новый, весьма топорный развод: якобы «Зеленский подписал указ о выдаче 15 тысяч гривен каждому жителю Украины», – пишут пользователи.

Тем, кто клюнул на данное сообщение, предлагают пройти опрос на сайте. После этого пользователь попадает на интернет-страничку, где ему советуют сделать «закрепительный платеж» на сумму 150 гривен.

«При оплате вас попросят ввести телефон и почту, потом номер банковской карты и ее другие реквизиты. Ваши деньги, конечно же, уходят в никуда», – предупреждают украинцев.

Отмечается, что сайт администрируется из Москвы.

Напомним, со счетов украинцев в ПриватБанке исчезают деньги.

Как сообщала Politeka, мошенники провернули новую массовую атаку на украинцев.

Также Politeka писала, что мошенники освоили новые схемы обмана на СТО.