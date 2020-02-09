Стало известно еще об одном клиенте ПриватБанка, у которого беспричинно списали серьезную сумму со банковского счета

Отзыв клиента появился на тематическом сайте Минфин. Мужчина пожаловался, что у него со счета пропало более 7000 гривен. У него на карте было 7500 гривен, а в итоге осталось лишь 56 гривен. Забрали почти все. В приложении «Приват 24» он обнаружил, что с его карты осуществили 7 транзакций с неизвестного сервиса Starday. Мужчина уверяет, что использовал эту карту исключительно для оплаты коммунальных услуг. Карта все время находилась дома, поэтому он не понимает, как данные карточки оказались у посторонних лиц.

«Связался с онлайн оператором, он заблокировал карту, но так и не смог мне объяснить что произошло. Объяснил только то, что были списания с такого сервиса и они прошли успешно», - объяснил мужчина.

По его словам, оператор объяснил ему, что, скорее всего, мошенники списали деньги с его карты, узнав ее данные. Клиент также отметил, что передавал данные карты только оператору Приват24, когда менял свой номер телефона.

«Я не понимаю где защита банка, как такое возможно!», - негодует клиент.

Отметим, что это не первая подобная ситуация за последнее время. В сети все чаще жалуются на ПриватБанк, отмечая, что деньги волшебным образом пропадают с карточки. Большинство жалоб касается системы безопасности банка, которая все чаще дает сбой. Например, у одного из клиентов не сработал лимит на интернет-покупки, а у другой клиентки мошенники смогли похитить деньги, потому что банк не потребовал подтверждения транзакции.

Напомним, что ПриватБанк устраивает пытки для украинцев, гремит скандал: "Невозможно...".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк списывает деньги со счетов украинцев, причастна Россия: детали громкого скандала.

Также Politeka писала, что ПриватБанк объяснил, почему массово блокирует счета украинцев.