Украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил, почему коварным вирусом переболеют не все люди

Как передает Politeka, об этом он рассказал на видео, которое размещено в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Среди вопросов, которые задавали медику прозвучал такой: «Почему супруга первого инфицированного из Черновцов не заразилась вместе с мужем?».

Комаровский ответил, что всё зависит от иммунитета человека.

«Есть такое понятие, как местный иммунитет, защита слизистых оболочек и все люди разные. Просто есть люди, которые имеют хороший иммунитет и они не заболевают и таких достаточно много. Поэтому не нужно бояться и нагнетать», - ответил доктор.

"Тесты, которые делают, они определяют наличие антител... Скорее всего, в организме жены их не обнаружили. Вирус залетел, вирус вылетел", - добавил Комаровский.

Ранее доктор Комаровский рассказал секреты поднятия иммунитета у детей.

Специалист заверил, что коррекция иммунитета возможна только при соблюдении и корреляции таких параметров, как: пребывание на свежем воздухе, физические нагрузки, ненасильственное кормление, проветривание комнаты и своевременное опорожнение кишечника.

Также детям стоит ограничить общение с больными, а родителям — правильно оказывать помощь при вирусных инфекциях.

Напомним, что Комаровский рассказал, почему нельзя менять бумажную книгу на электронную.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как правильно мерить температуру.

Также Politeka писала, что педиатр рассказал о болезни грязных рук.