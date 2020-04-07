Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе раскритиковал РФ за агрессивные действия в отношении других стран

Слова легендарного актера приводит "Главред".

Кикабидзе уверен, что только артист без достоинства может выступать в России.

"Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть чувство собственного достоинства, ты не пойдешь, а если нет, то езжай и чисть там грязную обувь", - заявил он.

По его словам, понадобится время, чтобы "фашизм в РФ окончательно рухнул".

"Если бы я мог, я бы там все разрушил, но что я могу сделать один? Требуется много времени, чтобы сломать советский менталитет, но им придется с этим смириться, а фашизм окончательно рухнет", - отметил артист.

Также он указал на "болезнь" президента РФ, от которой страдают другие страны.

"Путин угрожает Грузии, потому что хочет председательствовать в более крупной стране, вы слышали о синдроме Наполеона?" — сказал артист.

Отметим, что грузинский актер неоднократно выступал с критикой в сторону Владимира Путина.

Ранее, он назвал президента России Владимира Путина «политиком черной силы».

Кроме того, он отметил, что не все россияне согласны с тем, что делает Путин в Украине, но у них просто не спрашивают, а продолжают агрессию против Украины.

"Он - захватчик! Его заклинило на одном: он думает, что вечно будет командовать своей страной. А люди не вечны, и все в жизни кончается. И даже его правнукам будет стыдно называть его фамилию», - заявил актер.





Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.

Как сообщала Politeka, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.

Также Politeka писала, что объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.