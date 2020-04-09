Украинский боксер Александр Усик рассказал, как относится к декоммунизации в Украине

Так, спортсмен заявил, что не поддерживает декоммунизацию в Украине, поскольку "Советского Союза у нас в стране нет".

Такое заявление Усик сделал в интервью на YouTube-канале Эхо Киева (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я считаю, что декоммунизацию вообще не надо делать, потому что Советского Союза у нас нет. Во-первых, если мы хотим переименовывать улицы, нужно строить города, а не переименовывать старые. Во-вторых, это затраты, которые не нужны сейчас стране. Это проблема для людей: им вообще без разницы, как называется улицы. Лишь бы хлебушек был", – сказал Усик.

Он также дал совет сторонникам декоммунизации, предложив им повеситься, так как они родились в СССР.

"Те люди, которые хотят это проводить, пусть возьмут мыло и веревку и повесятся, потому что они родились в СССР. Пусть начнут декоммунизацию с себя", – добавил боксер.

Также ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, что думает об аннексии Крыма.

"Я езжу в Крым, когда у меня получается. Сестра живет там, кумовья живут. Как отношусь к тому, что происходит? Это беда, что происходит. Умирает очень много людей. Война – это всегда страшно, это очень плохо", - рассказывает Усик.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".