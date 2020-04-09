Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал о том, как война на Донбассе и аннексия Крыма повлияла на его отношение к России

Об этом он рассказал в интервью ЭХО Киеву.

"У меня очень много знакомых, друзей есть там. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши царьки, которые на верху, чего-то не поделили. Или еще что-то. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются по той или иной ситуации. А мы друг друга хаем, обзываем", - рассказал Александр.

Также боксер заявил, что мы должны себе сами себе помочь и не ждать ничьей помощи.

"А то, что происходит – это просто жестянка. Пройдет какое-то большое количество времени, а, дай Бог, чтобы прошло мало и мы будем об этом вспоминать и говорить: «Как мы могли допустить, что такое вообще произошло?» А такое будет. На самом деле, если мы ждем какой-то помощи из вне, то это очень плохо. Мы должны внутри себя сами себе помочь, не загонять друг друга", - резюмировал украинец.

К слову, ранее украинский боксер Александр Гвоздик высказался по поводу военных действий в Украине

По его мнению, в эту версию могут поверить только малолетние дети.

«По какой-то причине мы с русскими стали врагами. Почему же? Может быть, потому что нашему президенту (экс-президенту Петру Порошенко) нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить страну. Как вариант», — заявил спортсмен.

По мнению Гвоздика, при предыдущем президенте уровень жизни в стране изрядно упал.

Высказался Гвоздик и по поводу военных действий на Украине, заявив, что конфликт начался вовсе не из-за того, что «русские напали, чтобы забрать территории».

«Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война — это же прибыльное дело», — отметил Гвоздик.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

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