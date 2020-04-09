Украинский боксер Александр Усик выразил уверенность в том, что идеалом президента является глава соседнего государства

Украинский супертяж Александр Усик заявил, что рассчитывал на перемены в Украине с приходом на пост президента Владимира Зеленского, но сейчас надежд все меньше.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Эхо Киева (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"С приходом Зеленского и его команды были надежды, что что-то изменится. Но что один он может сделать? Я не защищаю ни одного президента. Они сами туда окунаются, сами на это идут", - отметил Усик.

Кроме того, спортсмен отметил, что глава государства не способен что-то изменить сам, а идеалом президента назвал белорусского лидера Александр Лукашенко.

"Знаете, кто мне нравится из нынешних президентов? Лукашенко. Он с яй**ми мужик, огроменными стальными яй**ми. Он принимает правильные решения. Президент – это большой менеджер. Если бы сейчас была возможность выпить с Зеленским чай, первое чтобы спросил: "Владимир Александрович, что происходит? Куда мы идем?, - резюмировал Усик.

Также ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик рассказал, что думает об аннексии Крыма.

"Я езжу в Крым, когда у меня получается. Сестра живет там, кумовья живут. Как отношусь к тому, что происходит? Это беда, что происходит. Умирает очень много людей. Война – это всегда страшно, это очень плохо", - рассказывает Усик.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".