Український боксер Олександр Усик розповів, як ставиться до декомунізації в Україні

Так, спортсмен заявив, що не підтримує декомунізацію в Україні, оскільки "Радянського Союзу у нас в країні немає".

Таку заяву Усик зробив в інтерв'ю на YouTube-каналі Ехо Києва (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я вважаю, що декомунізацію взагалі не треба робити, тому що Радянського Союзу у нас немає. По-перше, якщо ми хочемо перейменовувати вулиці, потрібно будувати міста, а не перейменовувати старі. По-друге, це витрати, які не потрібні зараз країні. Це проблема для людей: їм взагалі без різниці, як називається вулиці. Аби хлібець був", – сказав Усик.

Він також дав пораду прихильникам декомунізації, запропонувавши їм повіситися, так як вони народилися в СРСР.

"Ті люди, які хочуть це робити, нехай візьмуть мило і мотузку і повісяться, тому що вони народилися в СРСР. Нехай почнуть декомунізацію з себе", – додав боксер.

Також раніше повідомлялося, що український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів, що думає про анексію Криму.

"Я їжджу в Крим, коли у мене виходить. Сестра живе там, куми живуть. Як ставлюся до того, що відбувається? Це біда, що відбувається. Помирає дуже багато людей. Війна – це завжди страшно, це дуже погано", - розповідає Усик.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

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