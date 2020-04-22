Погода в Украине в четверг, 23 апреля, будет солнечной и теплой

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Украина попадет под влияние антициклонов, поэтому ждать дождей не приходится.

Ветер завтра в Украине ожидается северо-западного направления, а в пятницу начнет переходить на юго-западный. В основном будет маловетренно, только на востоке возможны сильные порывы до 15 м/с.

В четверг начнется ощутимое потепление.

В течение дня температура воздуха составит уже +12… +17 градусов. А ночью еще будет +2 + 6 градусов и местами остаются заморозки 0-3 градуса.

В Киеве завтра, 23 апреля, будет без осадков и тепло, до +17 градусов, ветер с запада, северо-запада, 5-10 м/с.

В дальнейшем потепление усилится.

Дожди ожидаются в субботу, 25 апреля. Они пройдут практически повсеместно, кроме южной части Украины.

Отметим, согласно прогнозам метеорологов, уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны.

Потепление климата может привести к тому, что в районе Киева начнет процветать виноделие, а на севере страны уже сейчас успешно выращиваются абрикосы. При этом потепление может вполне стать катастрофическим из-за массового вымирания насекомых, которые не могут приспособиться к новым условиям.

Напомним, погода резко развернется, украинцев ждет настоящее ассорти: "заморозки, дожди и..."

Как сообщала Politeka, весна решила добить украинцев, заморозки не отступают: синоптики огорошили прогнозом.

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