Погода в Украине в четверг, 23 апреля, будет солнечной и теплой
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Украина попадет под влияние антициклонов, поэтому ждать дождей не приходится.
Ветер завтра в Украине ожидается северо-западного направления, а в пятницу начнет переходить на юго-западный. В основном будет маловетренно, только на востоке возможны сильные порывы до 15 м/с.
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В четверг начнется ощутимое потепление.
В течение дня температура воздуха составит уже +12… +17 градусов. А ночью еще будет +2 + 6 градусов и местами остаются заморозки 0-3 градуса.
В Киеве завтра, 23 апреля, будет без осадков и тепло, до +17 градусов, ветер с запада, северо-запада, 5-10 м/с.
В дальнейшем потепление усилится.
Дожди ожидаются в субботу, 25 апреля. Они пройдут практически повсеместно, кроме южной части Украины.
Отметим, согласно прогнозам метеорологов, уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны.
Потепление климата может привести к тому, что в районе Киева начнет процветать виноделие, а на севере страны уже сейчас успешно выращиваются абрикосы. При этом потепление может вполне стать катастрофическим из-за массового вымирания насекомых, которые не могут приспособиться к новым условиям.
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