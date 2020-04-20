Погода в Украине 20 апреля резко изменится, дожди накроют сразу несколько областей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.
Так, на западной Украине будет от 9 до 16 тепла. Дождей не предвидится, хотя небо затянет тучами. Ночью воздух остынет: от +4 до -1 по Цельсию.
На севере Украины стоит ожидать дневных 10-13 тепла и облачности. Ночью же воздух остынет до -1 по Цельсию.
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В центральных регионах дожди пройдут только в Днепропетровской области. Днем столбик термометра покажет 10-13 тепла. Ночью местами похолодает: от 0 до +7 по Цельсию.
Юг Украины сегодня ожидают сильные дожди. Днем на улице будет от 13 до 16 тепла. Ночью же будет от 5 до 7 тепла.
На востоке Украины также будут осадки. На улице днем будет от 9 до 13 градусов. Ночью ожидайте от 3 до 5 тепла.
До этого мы также писали, в скором будущем территория Одесской области может оказаться под водой.
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