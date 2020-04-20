Погода в Украине 20 апреля резко изменится, дожди накроют сразу несколько областей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине будет от 9 до 16 тепла. Дождей не предвидится, хотя небо затянет тучами. Ночью воздух остынет: от +4 до -1 по Цельсию.

На севере Украины стоит ожидать дневных 10-13 тепла и облачности. Ночью же воздух остынет до -1 по Цельсию.

В центральных регионах дожди пройдут только в Днепропетровской области. Днем столбик термометра покажет 10-13 тепла. Ночью местами похолодает: от 0 до +7 по Цельсию.

Юг Украины сегодня ожидают сильные дожди. Днем на улице будет от 13 до 16 тепла. Ночью же будет от 5 до 7 тепла.

На востоке Украины также будут осадки. На улице днем будет от 9 до 13 градусов. Ночью ожидайте от 3 до 5 тепла.

До этого мы также писали, в скором будущем территория Одесской области может оказаться под водой.

Причиной назревающей катастрофы станет ледник Туэйтс в Антарктиде, который уже сейчас теряет 252 млрд тонн льда каждый год. Предостережение сделали специалисты Университета Орегоны.

Ученые при помощи дрона проанализировать потоки воды, омывающие ледник и результаты исследования оказались весьма неутешительными: со всех сторон ледник окружен потоками теплой глубинной океанической воды.

Напомним, погода устроит украинцам мощную встряску: от +17 до морозов и снега, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, погода снова испытает украинцев, синоптики огорошили прогнозом: где будут дожди и +22.

Также Politeka писала о последнем дне тепла: погода готовит резкий разворот, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину.