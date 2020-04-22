Украинский танцовщик Сергей Полунин, скандально известный своими высказываниями о президенте России Владимире Путине, сделал неожиданное заявление
Так, артист балета, который не раз признавался в любви к президенту РФ, неожиданно заявил, что хотел бы вернуться на Родину и надеется, что в этом вопросе ему поможет президент Украины Владимир Зеленский.
Такое заявление он сделал в интервью Крым. Реалии.
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Артист балета, который набил тату Путина, отметил, что пока не обращался к украинским властям с просьбой помочь ему приехать в Украину, но надеется, что ситуация «как-то наладится».
«Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладится как-то ситуация», - заявил он.
Примечательно, что ранее отец танцовщика, Владимир Полунин, который проживает в Херсоне, опасался, что сыну будет заказан путь в Украину после его поездки минувшим летом в Крым, где он выступил перед президентом РФ Владимиром Путиным.
Также ранее сообщалось, что одиозный украинский танцор, артист балета Сергей Полунин заявил, что был рожден для того, чтобы объединить любовью мир, в том числе и Россию с Украиной.
Кроме того, скандальный украинец, который постоянно признается в своей любви к Путину, написал якобы современный мир идет по очень опасному пути, который ведет к разрушению, и он непременно должен стать одним целым.
Напомним, что любитель Путина Полунин разразился новым бредовым заявлением: «Хватит быть соплей».
Как сообщала Politeka, Полунин ошеломил всех новыми скандальными словами о Путине: «Поток доброты».
Также Politeka писала, что Сергей Полунин заговорил после изгнания из парижской оперы.