Украинский танцовщик Сергей Полунин, скандально известный своими высказываниями о президенте России Владимире Путине, сделал неожиданное заявление

Так, артист балета, который не раз признавался в любви к президенту РФ, неожиданно заявил, что хотел бы вернуться на Родину и надеется, что в этом вопросе ему поможет президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал в интервью Крым. Реалии.

Артист балета, который набил тату Путина, отметил, что пока не обращался к украинским властям с просьбой помочь ему приехать в Украину, но надеется, что ситуация «как-то наладится».

«Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладится как-то ситуация», - заявил он.

Примечательно, что ранее отец танцовщика, Владимир Полунин, который проживает в Херсоне, опасался, что сыну будет заказан путь в Украину после его поездки минувшим летом в Крым, где он выступил перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Также ранее сообщалось, что одиозный украинский танцор, артист балета Сергей Полунин заявил, что был рожден для того, чтобы объединить любовью мир, в том числе и Россию с Украиной.

Кроме того, скандальный украинец, который постоянно признается в своей любви к Путину, написал якобы современный мир идет по очень опасному пути, который ведет к разрушению, и он непременно должен стать одним целым.

Напомним, что любитель Путина Полунин разразился новым бредовым заявлением: «Хватит быть соплей».

Как сообщала Politeka, Полунин ошеломил всех новыми скандальными словами о Путине: «Поток доброты».

Также Politeka писала, что Сергей Полунин заговорил после изгнания из парижской оперы.