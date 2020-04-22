Украинский танцовщик Сергей Полунин, скандально известный своими высказываниями о президенте России Владимире Путине, сделал неожиданное заявление 

Так, артист балета, который не раз признавался в любви к президенту РФ, неожиданно заявил, что хотел бы вернуться на Родину и надеется, что в этом вопросе ему поможет президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал в интервью Крым. Реалии.

Сергей Полунин

Популярные статьи сейчас

Выплаты под угрозой: экстренное заявление Фонда соцстрахования, денег хватит не всем

Погода резко изменится, Украину накроют дожди: синоптики огорошили прогнозом

Деми Роуз, Алена Омович и другие модели померились пышными прелестями: даже Кардашьян позавидует

Русская Кардашьян забыла про стыд и показала «бомбочки» в бикини: «Это так горячо!»
Показать еще

Артист балета, который набил тату Путина, отметил, что пока не обращался к украинским властям с просьбой помочь ему приехать в Украину, но надеется, что ситуация «как-то наладится».

«Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладится как-то ситуация», - заявил он.

Примечательно, что ранее отец танцовщика, Владимир Полунин, который проживает в Херсоне, опасался, что сыну будет заказан путь в Украину после его поездки минувшим летом в Крым, где он выступил перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Сергей Полунин

Также ранее сообщалось, что одиозный украинский танцор, артист балета Сергей Полунин заявил, что был рожден для того, чтобы объединить любовью мир, в том числе и Россию с Украиной.

Кроме того, скандальный украинец, который постоянно признается в своей любви к Путину, написал якобы современный мир идет по очень опасному пути, который ведет к разрушению, и он непременно должен стать одним целым.

Напомним, что любитель Путина Полунин разразился новым бредовым заявлением: «Хватит быть соплей».

Как сообщала Politeka, Полунин ошеломил всех новыми скандальными словами о Путине: «Поток доброты».

Также Politeka писала, что Сергей Полунин заговорил после изгнания из парижской оперы.