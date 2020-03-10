Всесвітньо відомий український танцюрист балету Сергій Полунін, який змінив своє громадянство на російське, заявив, що завжди мріяв бути громадянином РФ

Він вже давно зняв квартиру в Москві, щоб більше часу проводити в столиці Росії. Крім того, не раз хвалив Путіна, зізнавався йому в любові і підтримував агресивну політику глави Російської Федерації проти України.

"Я народився в Україні, але за національністю я, напевно, росіянин. Я завжди хотів мати російський паспорт, але щось весь час відбувалося - і ніколи не виходило", - заявив Полунін.

Також український танцюрист прокоментував рішення набити татуювання з главою РФ Володимиром Путіним, якою він серйозно розлютив мережу і, зокрема, своїх шанувальників.

"Я зробив татуювання, коли була найбільша медіаатака на Росію, і мені було неприємно це бачити і чути. Я зробив татуювання як енергетичний захист - занадто багато атаки на одну людину. В той момент у мене було багато сил і енергії, і я вирішив перекинути на себе частину цієї негативної енергетики", - заявив артист.

Також раніше повідомлялося, що одіозний український танцюрист, артист балету Сергій Полунін заявив, що був народжений для того, щоб об'єднати любов'ю світ, в тому числі і Росію з Україною.