Всесвітньо відомий український танцюрист балету Сергій Полунін, який змінив своє громадянство на російське, заявив, що завжди мріяв бути громадянином РФ

Він вже давно зняв квартиру в Москві, щоб більше часу проводити в столиці Росії. Крім того, не раз хвалив Путіна, зізнавався йому в любові і підтримував агресивну політику глави Російської Федерації проти України.

Сергій Полунін

"Я народився в Україні, але за національністю я, напевно, росіянин. Я завжди хотів мати російський паспорт, але щось весь час відбувалося - і ніколи не виходило", - заявив Полунін.

Популярні новини зараз

Потужний антициклон накриє Україну, погода різко зміниться: детальний прогноз

Престаріла Орбакайте вся в чорному приголомшила виглядом, друг Пугачової не стримався: показовий кадр

"Не забудь зняти трусики": Джолі, Кідман і інші зірки, які без сорому роздяглися заради інтимних сцен

Пенсії таки перерахують, українців приголомшили новими деталями: пощастить лише тим, хто...
Показати ще

Також український танцюрист прокоментував рішення набити татуювання з главою РФ Володимиром Путіним, якою він серйозно розлютив мережу і, зокрема, своїх шанувальників.

"Я зробив татуювання, коли була найбільша медіаатака на Росію, і мені було неприємно це бачити і чути. Я зробив татуювання як енергетичний захист - занадто багато атаки на одну людину. В той момент у мене було багато сил і енергії, і я вирішив перекинути на себе частину цієї негативної енергетики", - заявив артист.

Сергей Полунин, балет, танцор

Також раніше повідомлялося, що одіозний український танцюрист, артист балету Сергій Полунін заявив, що був народжений для того, щоб об'єднати любов'ю світ, в тому числі і Росію з Україною.

Крім того, скандальний українець, який постійно зізнається у своїй любові до Путіна, нібито написав сучасний світ йде по дуже небезпечному шляху, який веде до руйнування, і він неодмінно повинен стати одним цілим.