Всесвітньо відомий український танцюрист балету Сергій Полунін, який змінив своє громадянство на російське, заявив, що завжди мріяв бути громадянином РФ
Він вже давно зняв квартиру в Москві, щоб більше часу проводити в столиці Росії. Крім того, не раз хвалив Путіна, зізнавався йому в любові і підтримував агресивну політику глави Російської Федерації проти України.
"Я народився в Україні, але за національністю я, напевно, росіянин. Я завжди хотів мати російський паспорт, але щось весь час відбувалося - і ніколи не виходило", - заявив Полунін.
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Також український танцюрист прокоментував рішення набити татуювання з главою РФ Володимиром Путіним, якою він серйозно розлютив мережу і, зокрема, своїх шанувальників.
"Я зробив татуювання, коли була найбільша медіаатака на Росію, і мені було неприємно це бачити і чути. Я зробив татуювання як енергетичний захист - занадто багато атаки на одну людину. В той момент у мене було багато сил і енергії, і я вирішив перекинути на себе частину цієї негативної енергетики", - заявив артист.
Також раніше повідомлялося, що одіозний український танцюрист, артист балету Сергій Полунін заявив, що був народжений для того, щоб об'єднати любов'ю світ, в тому числі і Росію з Україною.
Нагадаємо, що любитель Путіна Полунін вибухнув новою заявою: «Досить бути шмарклею».
Як повідомляла Politeka, Полунін приголомшив усіх новими скандальними словами про Путіна: «Потік доброти».
Також Politeka писала, що Сергій Полунін заговорив після вигнання з паризької опери.