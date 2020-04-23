В Чернобыльской зоне отчуждения вновь тяжелая ситуация

Эту информацию в эфире телеканала подтвердил глава чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, передает Politeka.net.

По его словам, в зоне отчуждения, где не были до конца локализованы пожары, начали гореть торфяники.

Как утверждает Емельяненко, вечером 22 апреля дым видно уже из села Опачичи, которое расположено в 10 километрах от бывшего райцентра и в 28 километрах от Чернобыльской АЭС.

«Они очень сильно разгорелись, дым видно даже с ЧАЭС. То есть когда смотришь на нее, с одной стороны — торфяники, а с другой — Буряковка. Это село, рядом с которым есть одноименный пункт захоронения радиоактивных отходов», — добавил он в эфире телеканала.

Он также рассказал, что пожарных в зоне отчуждения продолжают кормить волонтеры.

"Несмотря на то, что ГСЧС выпускает ролики в соцсетях о том, как счастливые пожарные выезжают из Чернобыля, как они всем обеспечены, сейчас именно волонтеры обеспечивают даже их питание", – подчеркнул эксперт и добавил, что спасатели в отчаянии, поскольку пожары не прекращаются, и ресурсов для ликвидации не хватает.

Ярослав Емельяненко также заявил, что на востоке зоны обязательного отселения уже сгорели три населенных пункта.

Он также сообщил, что получил видео – вечером 22 апреля дым видно уже из села Опачичи, которое расположено в 10 километрах от бывшего райцентра и в 28 километрах от ЧАЭС.

"Там также есть территория одного из лесничеств. Даже из-за границы Чернобыльской зоны из-под забора видно дым. То есть пожары возобновляются", – подытожил он.

Стоит отметить, что тяжелая ситуация с пожарами на Житомирщине, где для ликвидации огня привлекли артиллеристов из 26 бригады ВСУ.

Местные жители жалуются, что в их регионе несколько десятилетий не было таких шквальных ветров, которые разносят огонь на дальние расстояния.

Для ликвидации огня военные также привлекают инженерную технику, с помощью которой бойцы прокладывают минеральные полосы, благодаря которым огонь не перекидывается на деревья.

"После ремонта в лесных условиях техника продолжает работать. Ведь работы у нее еще много — к сожалению, Полесье продолжает гореть", - информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

В пресс-службе ГСЧС также сообщают, что по состоянию на сегодняшнее утро, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории сразу четырех лесничеств.



На данный момент спасатели также направили основные усилия на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем.

В ведомстве также добавили, что на ликвидацию огня было привлечено более тысячи человек и сотни единиц специальной техники.

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