В Житомирской области во время пожара огонь перекинулся населенные пункты

Как передает Politeka.net, он этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

 В результате пожара сгорели 39 дачных строений. Более 50 человек эвакуировали в соседние села.

По состоянию на утро 19 апреля осталось 9 очагов горения, из которых 5 локализовано, а на 4 очагах продолжаются работы.

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Кроме того, задействованы самолеты и военная техника.

"К тушению пожаров привлечены 960 человек и 156 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлено 21 сброс (168 тонн воды)", - говорится в сообщении.

А вот в Киевской области, в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории пяти лесничеств.

Известно, что привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС.

Напомним, что  пожар в Чернобыльскую зону перекинулся с трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области. Одного подозреваемого в пожаре уже задержала полиция – речь идет о 27-летнем жителе Иванковского района. 8 апреля ему вручили подозрение.

Еще одного поджигателя мусора в зоне отчуждения поймали 13 апреля. Известно, что мужчина сжигал мусор, а остатки тлеющего костра положил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

Напомним, что появился новый очаг пожаров в Украине, ядовитый смог накроет три области.

Как ранее сообщала Politeka, появились кадры из эпицентра нового пекла в Украине, и это не Чернобыль

Также Politeka информировала, что ядовитый дым накрыл Киев: сколько продлится опасность, прогноз синоптиков неутешительный.

 

 