Экс-нардеп от «Свободы» Ирина Фарион резко высказалась о русскоязычных украинцах
Она уверена, что жители Украины не могут разговаривать на русском.
Фарион подчеркнула, "нет русскоязычного украинца, а есть лишь москаль".
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По ее словам, те кто использует русский, просто ленятся выучить украинский.
"Чего вы говорите на украинском? Вы живете на какой земле? Украинской! Вы какой хлеб едите? Тарас Шевченко вас как называл? Тех, кто служил в московской армии, он называл москалями. Тарасу Шевченко можно было, а мне нельзя? Тарас Шевченко говорил: "Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами", – отметила она.
Отметим, что во время последних президентских выборов бывший нардеп от «Свободы» "набросилась" на Владимира Зеленского из-за языка. Ирина Фарион потребовала отправить его за решетку и объявила войну избирателям, которые отдали ему свои голоса.
Напомним, ветеран ВСУ угодил в языковой скандал в поезде.
Как писала Politeka, известной украинской актрисе запретили играть из-за русского языка
Также Politeka писала, Ирина Фарион выдала новую порцию бреда, сравнив русскоговорящее население Украины с ЛГБТ-сообществом.