Экс-нардеп от «Свободы» Ирина Фарион резко высказалась о русскоязычных украинцах

Она уверена, что жители Украины не могут разговаривать на русском.

Фарион подчеркнула, "нет русскоязычного украинца, а есть лишь москаль".

"Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите? Какого вы вцепились в этот мертвый язык? Почему вы так панически за это держитесь?", — заявила Фарион.