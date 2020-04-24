Экс-нардеп от «Свободы» Ирина Фарион резко высказалась о русскоязычных украинцах
По ее словам, они "умственно отсталые" и являются "предателями". Фарион уверена, что именно из-за них и началась вона в Украине.
"Путин пришел их освобождать. Они притянули сюда войну! Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым", - подчеркнула она.
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Кроме того, экс-нардеп уверена, что они "порочат украинскую землю".
"Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм?... Русскоязычные украинцы - это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?", - заявила Фарион.
Также она назвала способ их "переучить".
"Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят", - заключила она.
Ранее сообщалось о том, что скандальная экс-нардеп от «Свободы Ирина Фарион сказала, что в Украине нет русскоязычного населения.
Также мы сообщали, что супермодель Снежана Онопко гневно высказалась об Украине.
По ее словам, она допустила ошибку, оставшись жить там и изменила бы свою национальность.
"Россия всю жизнь поддерживала меня гораздо больше, потому что, как бы там ни было, они своих ценят и продвигают! Если бы я могла, я бы изменила свою национальность, очень жаль, что я всю свою жизнь прожила в стране, в которой меня ненавидят!", - отметила известная модель.
Напомним, ветеран ВСУ угодил в языковой скандал в поезде.
Как писала Politeka, известной украинской актрисе запретили играть из-за русского языка
Также Politeka писала, Ирина Фарион выдала новую порцию бреда, сравнив русскоговорящее население Украины с ЛГБТ-сообществом.