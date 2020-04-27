Все этапы выхода из карантина могут начаться одновременно

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей официальной странице в Фейсбуке, передает Politeka.net. По его словам, на прошлой неделе Кабмин презентовал дорожную карту по выходу из карантина. Все перечисленные там этапы не привязаны к конкретной дате и могут быть объединены.

«Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая», - отметил Шмыгаль.

Если количество заболевших будет сокращаться, правительство готово объединить второй, третий или четвертый этапы выхода из карантина. 

"Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа", - пояснил чиновник.

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При этом если количество заболевших будет расти, карантин наоборот ужесточат.

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На данный момент, прописываются условия для работы тех объектов, которым разрешат открыться. Уже известно, что в первую очередь будут открыты рынки, которые смогут обеспечить надлежащие условия работы.

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Отметим, что в комментариях к посту очень резко отреагировали на заявление премьер-министра.

«Пока ты там карты рисуешь, народ с голоду подыхает! Художник, блин», «Ждем план расстрела населения!», «Если сейчас не дать малому и среднему бизнесу работать, к зиме начнётся голод. Вы хотите повторить голодомор?», - пишут возмущенные пользователи сети.

Напомним, что Кличко высказался об открытии метро, озадачив киевлян: "Некоторые страны уже открыли".

Как сообщала Politeka, харьковчан обескуражила свадьба в разгар карантина, фото: "Давайте и роды запретим".

Также Politeka писала, что Кличко разгневал людей планом ослабления карантина: "В самом центре Киева уйма людей".