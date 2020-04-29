В преддверии курортного сезона многих украинцев волнует вопрос, как и где планировать свой летний отдых

Председатель Украинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха раскрыл, к чему следует подготовиться украинцам, пишет "Апостроф".

По его словам, скорее всего, туристам придется отдыхать дома. В случае, если карантин действительно снимут 12 мая, то внутренние поездки будут доступны. При этом эксперт подчеркнул, что о поездках за границу говорить пока рано, так что, предварительно, заграничный отдых отменяется.

"Буквально вчера была встреча министров туризма европейских государств, но никакой конкретики представлено не было. Однако, все европейские страны намерены поддерживать туристическую отрасль, и каждая страна будет делать все возможное для восстановления туризма. Однако, необходимо помнить, что страны будут защищать себя в первую очередь. И после окончания витка болезни, в первую очередь, они откроют туризм для своих граждан и граждан ЕС", - отметил Голубаха.

До этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила неутешительный прогноз для туристов: "Открытие границ - это вопрос долгосрочный". Она отметила, что открытие внешних границ и доступ не граждан Евросоюза должен состояться во второй фазе, начало которой еще не определено.

Ранее мы сообщали, в Украине ослабление карантина ожидается с 12 мая (если не произойдет резкого скачка роста заболеваемости). В частности, ожидается, что откроются парки и скверы, парикмахерские, магазины техники, канцтоваров, кафе на вынос и т.д. А с 18 мая даже могут открыться некоторые учреждения образования.

Напомним, Киев выходит из карантина, срочное заявление: что откроют и как будет работать метро

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко запугал новыми сроками карантина: «продлят после 12 мая».