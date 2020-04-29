Речь о роботе-полицейском, который, по задумке инженеров, сможет патрулировать улицы в условиях карантина

Чудо техники сконструировали и собрали в Запорожье, передает "ТСН".

Несмотря на улыбку, которая изображена на экране робота, тот оснащен весьма угрожающе. Так, робот имеет несколько камер, в том числе круговую (которые могут распознавать лица), дистанционный электрошокер, слезоточивый газ и сеткомет.

Передвигается "полицейский" на гусеницах и может преодолеть любое препятствие. Создатели подчеркивают, что платформа весьма прочная - взрослый мужчина не сможет сбить.

Управлять роботом можно, не выходя из дома, хвастаются инженеры. В частности, на расстоянии до километра.

Кроме того, такой "полицейский" может задавать вопросы через громкоговоритель, дистанционно проверять температуру и дистанционно выявлять людей, находящихся в розыске.

Цена изобретения может составлять до 20 тысяч долларов, но, по мнению разработчиков, робот может быть ценным помощником в условиях карантина и при задержании особо опасного преступника. Сейчас идут переговоры с потенциальными заказчиками. В частности, заинтересовались роботом-патрульным полицейские и спасатели.

Пользователи скептически отнеслись к ноу-хау. Многие отметили, что не помешало бы оснастить робота "кнопкой для взяток".

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"Кнопка взятка и купюроприемник должен быть обязательно!!! Иначе не пройдет госприемку"



"А если его накрыть тряпкой? И конец этому трактору"

"Со скоростью 1 км/ч толку от него 0... Дроны делайте"

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"Приємні новини, гордість бере за наших інженерів"

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