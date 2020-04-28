Близятся "майские праздники", на которые украинцы любят выезжать на природу "на шашлыки", однако в этом году такая вылазка может обойтись дорого

Согласно постановлениям КМУ, на период карантина в Украине запрещается находиться в общественных местах без масок, ходить группами более чем по два человека и посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибережные зоны.

Отметим, уже сейчас, по данным полиции, на карантине чаще всего штрафуют за посещение парков и скверов, а также за нарушение условий самоизоляции. Размер штрафа составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

шашлыки, природа, отдых

При этом юрист Станислав Маляр отмечает, что распределение зеленых зон на скверы, парки, леса, кустарники и т.д. является достаточно сложным и человек без специального образования и специальных навыков не сможет установить, куда отнесены определенные зеленые насаждения.

Популярные статьи сейчас

Русская Кардашьян похвасталась подругой, от бюста которой бросает в жар: "По швам трещит"

Массовый бунт под окнами Зеленского двинулся дальше, все в огне: новые кадры происходящего

Счета клиентов Привата под угрозой, экстренное обращение банка: что происходит и как спасти деньги

Бесстыжая Бузова дала жару в одних трусах и нарвалась на критику: "Что за хобот сзади?"
Показать еще

О том, что в запрете есть много нюансов говорит также юрист Игорь Ясько.

Он отмечает, что понятия "лесопарковая зона", "прибрежная зона" не определены законодательством. Лес – это не лесопарковая зона, и если говорить буквально, то пребывание в лесу не является запрещенным.

Также он обращает внимание на понятие "посещение". Ведь парк и сквер могут находиться на пути к магазину, аптеке, посещение которых не запрещено.

«Это не означает, что стоит долго гулять или сидеть в этих местах, но вот быстро пройти мимо – можно, и подышать свежим воздухом также. Лучше двигаться ближе к проезжей части и демонстрировать своим видом, что вы направляетесь к магазину, на работу или домой», — говорит эксперт.

одесский парк

Вместе с тем стоит помнить, что если костер приведет к повреждению леса или пожару, наступит административная или даже уголовная ответственность.

Эксперты сходятся на том, что несмотря на противоречия в законодательстве,  лучше все же повременить с выездом на шашлыки, ведь потом придется доказывать свою правоту и невиновность в судах, что отнимает немало времени, нервов и денег. Да и эффективность карантина зависит в первую очередь от того, насколько его соблюдают.

Напомним, карантин могут отменить раньше времени, срочное заявление Шмыгаля: "Не надо будет ждать".

Как сообщала Politeka, напуганный голодными бунтами Зеленский отдал Шмыгалю экстренный приказ: что изменится.

Также Politeka писала, что срочное заявление сделали в Кабмине о запуске транспорта, официально: «Восстановят все, кроме..."