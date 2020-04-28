Близятся "майские праздники", на которые украинцы любят выезжать на природу "на шашлыки", однако в этом году такая вылазка может обойтись дорого

Согласно постановлениям КМУ, на период карантина в Украине запрещается находиться в общественных местах без масок, ходить группами более чем по два человека и посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибережные зоны.

Отметим, уже сейчас, по данным полиции, на карантине чаще всего штрафуют за посещение парков и скверов, а также за нарушение условий самоизоляции. Размер штрафа составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

При этом юрист Станислав Маляр отмечает, что распределение зеленых зон на скверы, парки, леса, кустарники и т.д. является достаточно сложным и человек без специального образования и специальных навыков не сможет установить, куда отнесены определенные зеленые насаждения.

О том, что в запрете есть много нюансов говорит также юрист Игорь Ясько.

Он отмечает, что понятия "лесопарковая зона", "прибрежная зона" не определены законодательством. Лес – это не лесопарковая зона, и если говорить буквально, то пребывание в лесу не является запрещенным.

Также он обращает внимание на понятие "посещение". Ведь парк и сквер могут находиться на пути к магазину, аптеке, посещение которых не запрещено.

«Это не означает, что стоит долго гулять или сидеть в этих местах, но вот быстро пройти мимо – можно, и подышать свежим воздухом также. Лучше двигаться ближе к проезжей части и демонстрировать своим видом, что вы направляетесь к магазину, на работу или домой», — говорит эксперт.

Вместе с тем стоит помнить, что если костер приведет к повреждению леса или пожару, наступит административная или даже уголовная ответственность.

Эксперты сходятся на том, что несмотря на противоречия в законодательстве, лучше все же повременить с выездом на шашлыки, ведь потом придется доказывать свою правоту и невиновность в судах, что отнимает немало времени, нервов и денег. Да и эффективность карантина зависит в первую очередь от того, насколько его соблюдают.

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