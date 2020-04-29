Советский актер Василий Ливанов считает, что Крымский полуостров был передан Украине не справедливо
По его словам, мнение о том, что РФ пострадала от последствий оккупации Крыма ошибочное.
"Что за глупость! Так могут рассуждать только те, кто абсолютно чужд России. Я не знаю, что этим людям дорого, если их родина им недорога... Меня возмущают их пустые, пошлые разговоры. Отдать Крым Украине - это был настоящий беспредел хрущёвский, чудовищный поступок. Хрущёв чувствовал себя царьком этаким, который может кусками раздаривать-разбазаривать Россию", - считает актер.
Кроме того, он уверен, что народ рад "возвращению" Крыма.
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"Я счастлив, что Крым снова в России. И не только я один - вы посмотрите, какой сейчас праздник у народа из-за воссоединения с Крымом!", - заявил Ливанов.
По его мнению, санкции против РФ никак не повлияли на страну.
"В какой мы изоляции?! Санкции?.. Ну, будут надувать этот шарик свой, пока он не лопнет с треском. И неизвестно, кто больше из-за этого пострадает - Запад или мы. Для нас никакая это не трагедия! Я отношусь к детям войны и знаю, что такое настоящая трагедия. И ничего - мы в войну выжили. А было несравнимо страшнее...", - отметил он.
А вот сам "виновник" Михаил Горбачев считает, что аннексию Крыма необходимо приветствовать, так как полуостров в свое время передали чуть ли не насильно.
"Если раньше Крым присоединили к Украине по советским законам, не спрашивая народ, то сейчас сам народ решил исправить эту ошибку. Это надо приветствовать, а не объявлять за это санкции", – уверен он.
Напомним, Путин выдал всю свою сущность одним поступком: «Куда пришел, там и нагадил».
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