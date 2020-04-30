Украинские медики вышли на протест, поскольку так и не получили обещанных 300% зарплаты

Протестную акцию проводят 8-ой больницы в Киеве. Об этом сообщают в Facebook.

Несмотря на обещанные «тройные» зарплаты медики борются с эпидемией, получая 3-5 тысяч гривен в месяц.

С начала эпидемии из больницы уволилось много врачей и младшего медперсонала.

Cообщается, что 29 апреля два работника больницы уже заразились вирусом и потенциально могли заразить еще 42 своих коллеги.

Согласно сообщениям в сети, со средины марта больница приняла около 150 зараженных, но в перечень работающих с китайским вирусом больница не попала и ни копейки не получила.

В четверг, 30 апреля, количество заболевших уханьским вирусом жителей Киева увеличилось на 60 человек. Всего в столице уже 1401 подтвержденный случай.

Украинцы высказываются в поддержку медиков. «Сытый голодного не поймёт...», «Молодцы, давно пора», «Поддерживаем медицинских работников», «Куда деньги дели?», - пишут в сети.

Напомним, ранее сообщалось, что вместо обещанных 300% зарплаты врачи в разных городах Украины получили доплаты в несколько сотен гривен. Медики сочли это за оскорбление, а некоторые из них собрались увольняться.

Теперь в МОЗ обещают, что медперсонал получит полноценные доплаты в зарплате за апрель, в мартовскую они якобы не вошли.

Также Politeka сообщала, что Кернес открестился от надбавок медикам в период карантина: "Это обязанность...".