Украинские медики, которые сегодня работают с людьми, заразившимися уханьским вирусом, не получили обещанные доплаты

Вернее, доплаты они получили, но эти деньги оказались настолько мизерными, что медики сочли это за оскорбление, а некоторые из них собрались увольняться, передает ТСН.

Так, Ольга Пидручняк из Тернопольской области получила в качестве доплаты 663 гривны, а медсестра Галина из Ивано-Франковска – 161 гривну. Как объяснили в бухгалтерии, доплату считали за часы, проведенные в палате пациента.

«Завтра увольняюсь», - заявила Галина журналистам, отметив, что не готова рисковать здоровьем ради таких денег.

Эти суммы медперсонал получил на фоне обещанных 300% от оклада. Оказалось, что большинство медиков получили мизерные доплаты – от 100 до 1000 гривен. Правда, в некоторых областях местные власти доплатили медикам из местного бюджета.

Отметим, что в сети всплыло еще много таких историй. Кроме этого, украинцы взялись критиковать власть.

«Зеленский застрелись со своей командой - бандой... Своим - сумасшедшие зарплаты, а медикам кости кинули», «Какого черта происходит??? Где обещанные деньги?», «Как говорится денег нет но вы держитесь», «Как всегда Кинули Всех Медиков! Нечего Нового!!!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Министерство здравоохранения еще месяц назад пообещало медикам доплаты, но реальные деньги врачи так и не получают. Теперь в МОЗ обещают, что медперсонал получит полноценные доплаты в зарплате за апрель, в мартовскую они якобы не вошли.

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