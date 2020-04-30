Стало известно, когда украинцы будут получать "письма счастья" со штрафами за нарушение ПДД

Об этом пишет РБК.

Известно, что украинцам начнут выписывать штрафы за нарушения на дорогах и высылать их в "письмах счастья" уже в мае.

По словам замглавы патрульной полиции Алексея Белошицкого, сперва нарушение фиксирует камера на дороге, потом информация поступает в центр обработки данных.

"Если инспектор подтверждает, что все обработано верно, такое постановление автоматически направляется адресату", – добавил офицер полиции.

Белошицкий также добавил, что штрафовать будут владельца транспортного средства. Если транспортом пользуется еще кто-то, то тогда штрафы поступят непосредственно нарушителю. Но для этого автовладелец в интернет-кабинете водителя должен указать, кому передал доверенность на свой транспорт.

Юрист Богдан Кушнир предупреждает украинцев, что обжаловать "письмо счастья" с штрафом в суде будет весьма тяжело.

"Они прописали все варианты, которые возможны, для того, чтобы привлечь владельца транспортного средства. Если этот транспорт закрепленный за юридическим лицом, то будет нести ответственность лицо, которое в этой фирме, за которой закреплен этот автомобиль, или непосредственно сам руководитель этого юридического лица", – объяснил нюансы специалист.

Также добавим, что владельцев "евроблях" также ожидают "письма счастья". Штрафы будет обязан оплатить тот, кто привез и растаможил автомобиль в Украине.

Ранее мы рассказывали, что украинских водителей ожидает новая система штрафов. С 1 мая планировали запустить автоматическую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД (АСФП), которая не только фиксирует нарушение, но и выносит постановление о нарушении и направляет его по месту регистрации владельца авто.

Таким образом, спорить с полицейским и что-либо доказывать не придется.

Но в МВД предупредили, что запуск системы был отложен из-за ограничительных мер и она заработает сразу по окончанию карантина.

Напомним, полиция начнет тайно штрафовать украинцев без их ведома

Еще Рoliteka сообщала, как водители расплачиваются за нарушения, кадры происходящего.