Стало известно, когда украинцы будут получать "письма счастья" со штрафами за нарушение ПДД
Об этом пишет РБК.
Известно, что украинцам начнут выписывать штрафы за нарушения на дорогах и высылать их в "письмах счастья" уже в мае.
По словам замглавы патрульной полиции Алексея Белошицкого, сперва нарушение фиксирует камера на дороге, потом информация поступает в центр обработки данных.
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"Если инспектор подтверждает, что все обработано верно, такое постановление автоматически направляется адресату", – добавил офицер полиции.
Белошицкий также добавил, что штрафовать будут владельца транспортного средства. Если транспортом пользуется еще кто-то, то тогда штрафы поступят непосредственно нарушителю. Но для этого автовладелец в интернет-кабинете водителя должен указать, кому передал доверенность на свой транспорт.
Юрист Богдан Кушнир предупреждает украинцев, что обжаловать "письмо счастья" с штрафом в суде будет весьма тяжело.
"Они прописали все варианты, которые возможны, для того, чтобы привлечь владельца транспортного средства. Если этот транспорт закрепленный за юридическим лицом, то будет нести ответственность лицо, которое в этой фирме, за которой закреплен этот автомобиль, или непосредственно сам руководитель этого юридического лица", – объяснил нюансы специалист.
Также добавим, что владельцев "евроблях" также ожидают "письма счастья". Штрафы будет обязан оплатить тот, кто привез и растаможил автомобиль в Украине.
Ранее мы рассказывали, что украинских водителей ожидает новая система штрафов. С 1 мая планировали запустить автоматическую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД (АСФП), которая не только фиксирует нарушение, но и выносит постановление о нарушении и направляет его по месту регистрации владельца авто.
Таким образом, спорить с полицейским и что-либо доказывать не придется.
Но в МВД предупредили, что запуск системы был отложен из-за ограничительных мер и она заработает сразу по окончанию карантина.
Напомним, полиция начнет тайно штрафовать украинцев без их ведома
Еще Рoliteka сообщала, как водители расплачиваются за нарушения, кадры происходящего.