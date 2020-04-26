Полицейские смогут оформлять протоколы без нарушителей
Как сообщает Politeka.net, такой законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Он предусматривает ряд изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Если его примут, украинцев будет проще оштрафовать.
Авторы инициативы предлагают, чтобы сотрудники оформляли протоколы об административных правонарушениях в отсутствие человека, который его совершил. Документ должны составить в течение трех месяцев с момента обнаружения лица-нарушителя в двух экземплярах.
Если нарушитель присутствовал при составлении протокола - копию ему вручают лично. Но если же все оформили без него - один из экземпляров отправляют по месту жительства или работы. Можно даже не знать о решении, пока не придется платить штраф.
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Предполагается, что законопроект упростит составление протокола для полицейских в случаях, когда нарушители отказываются подписывать документы или оставаться на месте преступления. Вдобавок, закон дает право уполномоченным лицам собирать и передавать персональную информацию о физлицах для составления протоколов об административных правонарушениях.
Ранее стало известно, что в Украине отменили штрафные баллы за нарушения правил дорожного движения. 302 нардепа проголосовали за принятие решения в целом. Авторы законопроекта считают, что штрафные баллы, которые начисляются перед взысканием в виде штрафа, мешают нарушителям нести ответственность за неоднократные нарушения, ведь появляется чувство безнаказанности, а вместе с ним и новые неприятные ситуации.
Напомним, украинец сэкономил на маске и крепко за это поплатился.
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