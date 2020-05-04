Украинская власть давно наплевала на Донбасс и украинских солдат, которые там воюют

Об этом известный волонтер Наталья Юсупова сообщила на своей странице в Facebook, передает Politeka.net.

По словам автора, защитники Украины продолжают сдерживать оккупантов и регулярно страдают во время обстрелов на Донбассе. Однако в последнее время информация о ранениях и потерях не афишируется, как будто вооруженный конфликт отошел на дальний план.

"За два дня пять воинов получили ранения. В сми коротко и сухо об этом. Те кто у власти давно наплевали на войну, фронт далеко, стреляют не в них, их родственники не воюют, можно забить на раненых и погибших", - пишет Наталья Юсупова.

По данным волонтера, военнослужащие поступают в госпитали с тяжелыми травмами. Раненных бойцов передают на поруки медиков, пока большинство украинцев мирно живет вдали от фронта и не обращает внимания на трагедию.

"В госпиталях лежат бойцы без рук, без ног и с другими тяжелейшими ранениями. Гл врач днепр больницы Мечникова пишет посты, где рассказывает о тех кого привезли с передовой. Вчера оперировали воина с ранением в голову, жизнь на волоске... А страна живёт своей жизнью, отдельной от взрывов, пуль и круглосуточно убивающих снайперов", - подчеркнула активистка.

Наталья Юсупова считает, что президент Владимир Зеленский, министерство обороны и Главный штаб ВСУ даже не пытаются решать проблемы, пока с передовой поступают пострадавшие и погибшие. По мнению волонтера, Украина страдает не только от внешних, но и от внутренних врагов.

"Где главнокомандующий?? Где мин обороны? Где начальник штаба?? Они вообще существуют в реальности войны??? У меня нет ответов на эти вопросы. Есть только короткие смс с фронта. «Сегодня у нас 200.., раненые каждый день..» Страну разрывают на части изнутри, бесконечные скандалы, разборки и негативные новости. Оккупанты там и оккупанты здесь", - подытожила она.

Напомним, известный волонтер разнесла власть за бездействие в борьбе с пожарами.

Как сообщала Politeka, 18 скорых доставили раненых бойцов с Донбасса.

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