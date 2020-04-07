7 апреля в Главный военный клинический госпиталь в Киеве прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса
Как сообщает Politeka.net, об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, отметив, что раненным защитникам Украины требуется помощь.
К своему посту она прикрепила фото с госпиталя. На кадрах можно увидеть машины скорой помощи, врачей и раненых бойцов, пострадавших после обстрела оккупантов.
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"В Киев прилетел борт с ранеными, 18 скорых мчались по Бориспольскому шоссе. Ребят привезли с ампутациями ног, с ожогами, с осколочными и пулевыми ранениями. Есть тяжелые, их сразу забрали в реанимацию. Седьмой год войны, верениц скорых становятся все больше и больше" – написала Юсупова.
Волонтер подчеркнула, что сейчас во время карантина, многим бойцам требуется помощь, им не хватает: защитных костюмов для медиков, масок, а так же очков и даже простых антисептиков.
Также ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска "Л/ДНР" пытались провести аэроразведку позиций бойцов ВСУ. По информации штаба, бойцы ВСУ добились важного успеха на передовой.
В частности, на Светлодарском направлении военнослужащим удалось сбить беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye стоимостью $2 млн, который был произведен в России.
Также сообщается, что сбитый беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей.
Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.
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Также Politeka писала, что наступление на Донбассе, боевики определили новую цель: "нужны территории в районе...".