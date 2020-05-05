Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе высказался об аннексии Крыма

Он отметил, что события в 2014 году можно было бы определить заранее.

"Я не удивился, потому что очень долго нас телевидение тренировало по этой теме. Но все равно я не мог долго поверить в это. Я вырос со знанием того, что Крым – это Украина", - заявил актер.

Также он подчеркнул, что это была именно оккупация, а не "историческая справедливость", как утверждают в РФ.

"Хотя нам и рассказывали, что эту территорию Украине какой-то дедушка подарил. Ага, как Орджоникидзе в свое время наши территории отдавал. Это чистой воды оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет. В России очень много граждан радуется, что Путин начинает оккупировать какие-то маленькие территории. Им нравится, что он – захватчик, а тех кому не нравится – таких очень мало", - считает актер.

Ранее Вахтанг Кикабидзе раскритиковал российскую агрессию в Украине. Он уверен, что россияне развязали бессмысленную войну и незаконно оккупировали Крым.

«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», - отметил он.

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.

Как сообщала Politeka, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.

Также Politeka писала, что объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.



