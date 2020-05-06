Люди говорят, что 75-летняя Валентина Подвербная испортила 9-летнюю девочку и регулярно пишут письма в службу по делам детей

Так, землячка Подвербной, жительница Чернигова на днях обратилась в Минсоцполитики с требованием забрать ребенка у "бабушки". Предлог - Подвербная не занимается воспитанием Анны-Марии (так зову девочку), использует ее для попрошайничества на улицах, кроет матом и учит неадекватному поведению, пишет "КП" в Украине".

"Все знают об этой ситуации, но никто ничего не делает. Разве только инфоповоды используют для шоу, - возмущается черниговчанка, написавшая письмо в Минсоцполитики. - Не каждая женщина в 65 лет рожает. Да дело не в возрасте. Бабушка очень странная. Это видно даже со стороны. Они с дочерью могут пялиться на окружающих, громко их обсуждать. Девочка свободно может попросить у прохожих деньги".

Ситуация не нова, подобные сигналы о проблемах в этой семье поступают в службу по делам Черниговской облгосадминистрации детей регулярно. В ведомстве комментируют, что у них есть куда более проблемные родители. В то же время подтверждают, что Подвербная гипертрофированно любит дочь.

Согласно материалам полиции Чернигова, единственное заявление о том, что мать заставляет ребенка попрошайничать, поступило семь лет назад. Тем не менее, властям продолжают поступать жалобы, что самая старая мать страны использует дочь в корыстных целях. Информацию прокомментировала глава Новозаводского районного совета Татьяна Кузнецова-Молодчая. Чиновница заявила, что неоднократно писались запросы в полицию, там отвечают, что в результате проверки данные не подтверждаются.

В то же время на саму девочку жалоб нет, сообщила Кузнецоа-Молодчая, учится она неплохо и у нее есть явные способности к математике.

Ранее мы писали, как по словам черниговчан, видели Подвербную с девочкой под "АТБ", просящую деньги у водителей припаркованных авто.

Напомним, самая пожилая мать Украины втянула дочь в грязное дело, фото позора: "Занимается этим на улице"

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