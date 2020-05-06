У украинцев может появиться новый «паспорт здоровья» по рекомендации ВОЗ

Идею о выпуске новых документов, подтверждающих отсутствие в организме опасного уханьского вируса, сейчас рассматривают во Всемирной организацией здравоохранения. С соответствующим предложением ранее выступили власти Греции.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отметила, что Украина готова к введению подобных документов, если ВОЗ одобрит эту идею. Об этом она рассказала в интервью «Интерфакс-Украина».

Предполагается, что такой паспорт позволит людям посещать другие страны в условиях пандемии и карантина. Он станет дополнительным документом, необходимым для выезда за границу.

Глава Гостуризма также рассказала, что сейчас в этой сфере разрабатываются новые санитарно-гигиенические нормы и правила, которые должны будут заработать после снятия карантина. По словам Олеськив, речь идет о следующих мерах: прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на 1 «квадрат» в заведениях питания, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, установленные дезинфекторы, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.

Кроме того, хостелы могут перестать заселять по несколько человек в одну комнату.

Новые правила сейчас также разрабатывает и Мининфраструктуры. Речь идет об использовании только посадочных мест, обязательном наличии масок и дезинфекторов.

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