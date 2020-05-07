Самые трогательные поздравления с 9 мая прозвучат для наших героев в День памяти и примирения 2020. Украинцы отмечают уже 75-ю годовщину победы над немецкими захватчиками во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Politeka.net подготовила самые яркие поздравления в стихах и прозе для ветеранов.
Несколько поколений украинцев 9 мая празднуют День Победы над нацистской Германией в 1945 году. В 2005 году ООН утвердила новую международную дату – День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны, в 2015 году его официально приняла Украина. Однако многие украинские ветераны по старой традиции отмечают именно великую Победу. В этот день звучат искренние поздравления с 9 мая, а также лучшие слова благодарности за героизм, отвагу и бессмертный подвиг солдат.
Как это ни печально, но из года в год остается все меньше живых ветеранов и людей, которые застали войну. Поэтому очень почтить живых героев своим вниманием и поздравить их с Днем победы.
В 2020 году 9 мая приходится на дни карантина из-за эпидемии китайского вируса, согласно постановлению Кабмина, все массовые праздничные мероприятия запрещены. Если есть возможность передать поздравление с Днем победы ветерану лично – следует соблюдать меры предосторожности, ведь пожилые люди находятся в группе риска. Самый безопасный способ – поздравить их по телефону или по видеосвязи.
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Источник фото: beztabu.net
Красивые поздравления с Днем победы 9 мая в стихах
За 75 лет в мире появилось много хороших стихов, посвященных Дню победы 9 мая. Они призваны напомнить, что же означает эта дата и какую жертву наши деды и прадеды принесли во время Второй мировой войны. Предлагаем красивые стихи для поздравления с 9 мая. Их можно отправлять ветеранам, родственникам (папе, маме, брату, сестре), другу и коллегам по работе. Красивое стихотворение подойдет, если нужно подготовить официальные или даже прикольные поздравления, посвященные празднику.
С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час…
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно —
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда!
Источник фото: gif-podarok.ru
***
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
(Н. Томилина)
***
То донимает боль в спине,
То барахлит сердчишко.
Держись! Ты дед - по седине,
А по душе - мальчишка.
Давно остыл последний бой
В развалинах рейхстага,
А честь бойца всегда с тобой,
С тобой твоя присяга.
Живи, солдат, пока живой,
Не остывай на марше.
Салют тебе, наш рядовой!
Ура тебе, наш маршал!
Детские стихи для поздравления с Днем победы 9 мая
С каждым поколением мы все дальше и дальше удаляемся от войны, сейчас осталось очень мало живых очевидцев тех ужасных событий. Очень важно передать память о Победе нашим детям, чтобы они с начальной школы знали о подвигах предков и стремились только к миру. Для детей лучше выбирать душевные, короткие и легкие стихи, чтобы они смогли их запомнить, а затем без труда прочитать поздравления с 9 мая дедушке, бабушке или знакомым ветеранам.
Пусть будет мирным небо над землей,
Цветут сады и ярко солнце светит!
Благодарим за счастье и покой,
Который подарили вы планете!
Источник фото: bestgif.su
***
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!
***
Пусть пулемёты не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города…
Мир нужен на земле всегда!
Трогательные поздравления с 9 мая в прозе
Поздравить ветеранов и соотечественников с праздником можно не только стихами, но и своими словами. Красивая проза звучит очень торжественно и подчеркивает важность момента. Текст можно записать в поздравительные открытки, а затем подарить ее близким на память вместе с самыми теплыми пожеланиями. Короткое поздравление в прозе может быть очень трогательным и даже довести до слез. Такой тип поздравлений больше подходит для взрослых, его можно произнести, как праздничный тост.
Источник фото: kievvlast.com.ua
С Днем Победы 9 мая! Великий праздник из года в год отдаляется от нас, вот уже 75-я годовщина. Мы должны всегда помнить о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, которые они совершили во время войны. Солдаты, победившие нацистских захватчиков, подарили нам свободу. Они же вдохновляют бойцов, которые сегодня защищают Украину на Востоке. Поздравляю с Днем победы и памяти, желаю, чтобы поскорее и навсегда воцарился мир.
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С Днем Победы! 9 мая свершилась мечта миллионов людей, которые жили и погибали в борьбе с захватчиками. Любые пожелания меркнут перед надеждой на мир и процветание Украины. Помним же о героизме наших предков, положивших свою жизнь на алтарь Победы во Второй мировой войне. Поздравляю!
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Поздравляю с Днем Победы и Памяти! Желаю искренне гордиться дедушками и бабушками, отвоевавшими нашу землю у немецких захватчиков. Даже самая мощная армия мира не смогла устоять перед их патриотизмом, мужественностью и любовью к Родине. Пусть же память о ветеранах вечно живет в наших сердцах, разгораясь каждое 9 мая.
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От всей души поздравляю с 9 маем и желаю счастливо жить на родной земле с гордостью за героическое поколение, победившее Гитлера и его приспешников. Пусть больше нигде не будет места войне, а в Украине воцарится мир и благополучие на все времена.
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С глубочайшим уважением поздравляю с Днем Победы 2020! Благодарю вас за смелость и самоотверженность во время Второй мировой войны, за право жить в свободной стране без страха и унижений. Желаю крепкого здоровья и обещаю никогда не вспоминать геройский подвиг вашего поколения 9 мая каждый год.
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