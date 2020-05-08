Известный артист Павел Зибров высказался об примирении Украины и России

Отношения Украины и России непременно наладятся, однако для этого потребуется смена действующей власти страны-агрессора, а также публичные извинения государства перед Украиной.

При этом действующий президент РФ Владимир Путин сам не оставит пост, для изменений в стране его необходимо убрать только силой.

Такое мнение народный артист Украины Павел Зибров высказал в интервью Обозреватель.

"Отношения с Россией вернутся. Опять же, сколько должно пройти лет. Конечно, нужна смена власти в России. И когда Россия поймет, когда публично извинится, и когда откроют полностью для россиян средства массовой информации, и начнут нормально показывать по телевидению и радио, что было на самом деле", - отметил эстрадный певец.

Что же касается действующей власти в России, в этом случае, как отметил артист, нужны лишь крайние меры.

"Ну пока его (Путина - прим. ред.) физически кто-то не уберет... Только физически, сам он никуда не уйдет", - добавил Зибров.

Также ранее сообщалось, что украинский певец Павло Зибров высказался о двуязычие в Украине.



По его словам, нет ничего страшно в том, что украинцы разговаривают на русском.



"Не нужно делать в Украине проблем на фоне двуязычия. Так людей воспитала действительность, нет смысла их переучивать. Несмотря на все, они остались жить в государстве, никуда не делись. Русскоязычные нормально воспринимают украиноязычный материал и наоборот. Никогда не было потасовок на этом фоне", - отметил певец.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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