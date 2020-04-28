Російський співак Олександр Маршал, який регулярно навідується з концертами в «ЛДНР», похвалився «досягненнями» РФ

Так, він похвалився військовою міццю Росії і порадив «не жартувати» з РФ. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Собеседник.

Артист підкреслив, що про можливість російської армії знає не з чуток, тому радить дотримуватися дипломатії.

«Я є членом Громадської ради Міністерства оборони Росії, знаю про наше озброєння, про людей, які зараз служать в армії. Я нікому не раджу з нами жартувати. Отримають по морді, сто пудів. Тому дипломатія — це дуже важливо», — зазначив Маршал.

Також артист переконаний, що у військові конфлікти втягують Росію, адже вона ні на кого не нападає, а сама страждає від нападок і змушена захищатися. Він зазначив, що лише на Росію нападають, а вона нібито ні з ким не веде військового конфлікту.

«Росія — країна, яка постійно знаходиться у військових конфліктах не тому, що вона нападає, а тому що на неї нападають. Наполеон, Гітлер… Ми довго запрягаємо, але вже якщо запряжем…» — вважає він.

Співак звинувачує в розпалюванні конфліктів «дядьок з-за океану», які нібито сприяють світової ворожнечі. На його думку, Росія взагалі ні в чому не винна, а її намагаються підставити і очорнити.

«Всі ж розуміють, що буде завтра, якщо посваритися в мотлох один з одним. А рулять дядечки за океаном. Ледь що, відразу прилітають на наради», — пояснив він.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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