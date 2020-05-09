Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает необязательным выходной на 9 мая

Свой комментарий он дал в интервью hromadske

По его словам, к вопросу о его отмене в Украине нужно подойти с научной точки зрения.

"Провести опрос, спросить граждан, посоветоваться с экспертами. Я не вижу никакой необходимости привязывать выходной до 9-го. Можно сделать 8, можно отменить. С точки зрения национальной памяти, это вопрос второстепенный", - отметил Дробович.



Кроме того, он считает, что решение нужно принимать, посоветовавшись с обществом.

"Есть такая вещь как принцип информированного согласия. Если что-то хотят сделать с тобой, с твоим телом, с твоим будущим, тебя должны проинформировать и предложить выбор. Роль УИГП проинформировать граждан, сделать максимально доступным то, что было искривлено, искажено, оболгано ранее, и предложить определяться. Если мы уважаем граждан, у нас нет другого выхода. Мы, как государственный сервис, только так можем поступать", - отметил он.

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