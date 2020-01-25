Люди массово уезжают из города "на костях ГУЛАГа"

Жилье в городе Воркута и соседних поселках стоит очень дешево, а коммуналка так дорого, что проще подарить квартиру кому-нибудь, чем найти покупателя

У муниципалитета скопилось около 5 тысяч пустующих квартир. Ежегодно отсюда уезжают по 2000 человек, еще 800 умирают, не дождавшись эвакуации.

Население сокращается с каждым годом все больше и больше.

Жители города жалуются на то, что квартиры становятся балластом: и не продашь, и коммунальные услуги надо оплачивать.

Владельцы квартир регулярно дарят городским властям свои квартиры из-за невозможности их продать, а позже это жилье используется для переселения людей из аварийных домов.

"Жилье в поселках городского типа не востребовано, и недавно был случай, когда житель поселка Северный бесплатно предложил свою трехкомнатную квартиру любому желающему", - отметил представитель администрации Воркуты.

Также по информации, которая есть в интрнете, местным жителям не просто негде работать ( угольные шахты в Воркуте практически все закрыты). Сейчас людям даже нечем закрыть долги за коммунальные услуги

Потому они отчаянно пытаются заполучить хоть какие-то деньги. Многие сдаются и просто дарят свои квартиры городу. На балансе администрации скопилось уже около 5 тысяч пустующих квартир.

В сети показали жутковатые фото пустующего города. На них видно, что город вымирает - дома разваливаются, людей на улицах практически нет.

У пользователей сети новость вызвала бурную реакцию. Одни заявили, что вся Россия вымирает. Раньше вымирали деревни, а сейчас целые города. Другие отметили с сарказмом, что вскоре власти могут ввести налог на самоуезжающих и что Крым начал вылазить боком.

"Да вся Россия вымирает", "Введут налог на самоуезжающих", "Вот он, прорыв в коммунизм - квартиры ДАРЯТ!", "Воркуту сделать столицей Мордора", "Это уже прорыв? или рывок?. Я шото запутался. Вымирали деревни, теперь города начали. Крым наш вылазит боком.."

Ранее мы писали о том, что недавно рухнула путинская Арена за $150 млн.

Арена в Омске просуществовала всего 12 лет, а строить ее начали еще с середины 2000-х.

Окончательно достроили ее в 2007 году за колоссальные 150 млн долларов. Арена тогда соответствовала всем международным стандартам.

За 12 лет стадион обветшал так, что реконструировать его было невозможно. 11 сентября 2019 года был полностью снесён, как опасный объект.

В сети появилось видео, как рабочие проламывают центральные опоры стадиона.

Власти планируют построить новый стадион уже 2020 году, но на данный момент нет еще даже проекта.

В сети негативно отреагировали на снос арены, отметив, что это кошмарная ситуация и колоссальные деньги выброшены на ветер. Также некоторые проводят параллели со строительством Крымского моста: "Угадайте, сколько он протянет".

Как сообщала Politeka, киевские власти потратили огромную сумму на новые ступеньки на Пейзажной аллее.

Также Politeka писала, что строительные нормы в Украине изменятся навсегда.

Ранее мы писали, про снос целых кварталов: к чему готовиться украинцам.