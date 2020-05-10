В МОЗ перечислили все нововведения в связи с ослаблением карантина

В Украине откроется ряд общественных объектов, которые были закрыты из-за пандемии китайского вируса

В Украине первый этап ослабления карантинных ограничений начнется уже в понедельник, 11 мая. Известно, что в Киеве снятие ограничений начнется 12 мая, хотя уже в воскресенье открываются десятки столичных продуктовых рынков, а Львов смягчит их лишь частично.

Согласно постановлению Кабмина, 11 мая карантин будет ослаблен во многих сферах.

Так, смягчение карантина в Украине будет в таких сферах:

1.разрешат оптовую торговлю непродовольственными товарами, в том числе откроют магазины в ТРЦ (кроме развлекательных и детских зон, фудкортов и кинотеатров в ТРЦ);

2.разрешат работать адвокатам, нотариусам, аудиторам, а также психотерапевтам;

3.будут разрешены плановые операции (их разрешили делать еще 5 мая), а также открыты возможности для оказания паллиативной помощи в стационарах;

4.украинцам разрешат гулять в скверах и зонах отдыха, парках, включая лесопарковые и прибрежные зоны;

5.будут открыты для посещения уличные детские и спортивные площадки (не в ТРЦ);

6.откроются салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

7.откроют летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,

8. разрешат продажу на вынос в заведениях общественного питания (только те заведения, которые зарегистрированы в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов);

9. работу возобновляют историко-культурные заповедники и музеи, однако особенности их открытия и работы будут регулировать собственники;

10.к обычному режиму работы смогут вернуться СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиаотрасли;

11.разрешат работу клиникам и кабинетам стоматологии;

12.возобновляют работу сервисы бытовых услуг;

13.будут разрешены кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).

Следует выделить несколько основных правил для всех видов бизнеса:

1.каждому сотруднику перед работой должны измерить температуру. Если она выше 37,2 - он не допускается к работе;

2.каждая торговая точка должна быть оснащена средствами гигиены при входе;

3.сохраняется масочный режим как для посетителей, так и для работников;

4.нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;

5.работники должны надевать одноразовые перчатки во время работы;

6.регулярная дезинфекция помещений после посещения клиентов.

Владельцев салоны красоты и парикмахерские обязали:

1.Организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой и не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ.

2.Прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут. При этом ожидания очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 м.

3.Запретить нахождение посторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью.

4.Организовать на входе место для дезинфекции рук.

5.Организовать одновременное пребывание клиентов по расчету не более одного человека на 10 кв. м площади, а между местами предоставления услуг обеспечить расстояние минимум два метра.

6.Допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах.

7.Работники также должны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки.

8.Проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Для кафе, ресторанов и баров необходима:

1.проверка температуры сотрудников перед приходом на работу и обеспечение средствами гигиены при входе в заведение также остается обязательной.

2.Кроме того, владельцы должны при возможности заменить мягкие кресла на те, которые поддаются дезинфекции.

3.Правила социальной дистанции в 1,5 метра и ношения масок сохраняются.

4.Выдавать людям меню запрещено - оно должно находится возле входа или места принятия заказа.

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