В Украине откроется ряд общественных объектов, которые были закрыты из-за пандемии китайского вируса

В Украине первый этап ослабления карантинных ограничений начнется уже в понедельник, 11 мая. Известно, что в Киеве снятие ограничений начнется 12 мая, хотя уже в воскресенье открываются десятки столичных продуктовых рынков, а Львов смягчит их лишь частично.

Согласно постановлению Кабмина, 11 мая карантин будет ослаблен во многих сферах.

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    Так, смягчение карантина в Украине будет в таких сферах: 

    1.разрешат оптовую торговлю непродовольственными товарами, в том числе откроют магазины в ТРЦ (кроме развлекательных и детских зон, фудкортов и кинотеатров в ТРЦ);

    2.разрешат работать адвокатам, нотариусам, аудиторам, а также психотерапевтам;

    3.будут разрешены плановые операции (их разрешили делать еще 5 мая), а также открыты возможности для оказания паллиативной помощи в стационарах;

    4.украинцам разрешат гулять в скверах и зонах отдыха, парках, включая лесопарковые и прибрежные зоны;

    5.будут открыты для посещения уличные детские и спортивные площадки (не в ТРЦ);

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    6.откроются салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

    7.откроют летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,

    8. разрешат продажу на вынос в заведениях общественного питания (только те заведения, которые зарегистрированы в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов);

    9. работу возобновляют историко-культурные заповедники и музеи, однако особенности их открытия и работы будут регулировать собственники;

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    10.к обычному режиму работы смогут вернуться СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиаотрасли;

    11.разрешат работу клиникам и кабинетам стоматологии;

    12.возобновляют работу сервисы бытовых услуг;

    13.будут разрешены кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).

    Следует выделить несколько основных правил для всех видов бизнеса:

    1.каждому сотруднику перед работой должны измерить температуру. Если она выше 37,2 - он не допускается к работе;

    2.каждая торговая точка должна быть оснащена средствами гигиены при входе;

    3.сохраняется масочный режим как для посетителей, так и для работников;

    4.нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;

    5.работники должны надевать одноразовые перчатки во время работы;

    6.регулярная дезинфекция помещений после посещения клиентов.

    Владельцев салоны красоты и парикмахерские обязали:

    1.Организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой и не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ.

    2.Прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут. При этом ожидания очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 м.

    3.Запретить нахождение посторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью.

    4.Организовать на входе место для дезинфекции рук.

    5.Организовать одновременное пребывание клиентов по расчету не более одного человека на 10 кв. м площади, а между местами предоставления услуг обеспечить расстояние минимум два метра.

    6.Допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах.

    7.Работники также должны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки.

    8.Проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

    Для кафе, ресторанов и баров необходима:

    1.проверка температуры сотрудников перед приходом на работу и обеспечение средствами гигиены при входе в заведение также остается обязательной.

    2.Кроме того, владельцы должны при возможности заменить мягкие кресла на те, которые поддаются дезинфекции.

    3.Правила социальной дистанции в 1,5 метра и ношения масок сохраняются.

    4.Выдавать людям меню запрещено - оно должно находится возле входа или места принятия заказа.

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