В Украине откроется ряд общественных объектов, которые были закрыты из-за пандемии китайского вируса
В Украине первый этап ослабления карантинных ограничений начнется уже в понедельник, 11 мая. Известно, что в Киеве снятие ограничений начнется 12 мая, хотя уже в воскресенье открываются десятки столичных продуктовых рынков, а Львов смягчит их лишь частично.
Согласно постановлению Кабмина, 11 мая карантин будет ослаблен во многих сферах.
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Так, смягчение карантина в Украине будет в таких сферах:
1.разрешат оптовую торговлю непродовольственными товарами, в том числе откроют магазины в ТРЦ (кроме развлекательных и детских зон, фудкортов и кинотеатров в ТРЦ);
2.разрешат работать адвокатам, нотариусам, аудиторам, а также психотерапевтам;
3.будут разрешены плановые операции (их разрешили делать еще 5 мая), а также открыты возможности для оказания паллиативной помощи в стационарах;
4.украинцам разрешат гулять в скверах и зонах отдыха, парках, включая лесопарковые и прибрежные зоны;
5.будут открыты для посещения уличные детские и спортивные площадки (не в ТРЦ);
6.откроются салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
7.откроют летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,
8. разрешат продажу на вынос в заведениях общественного питания (только те заведения, которые зарегистрированы в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов);
9. работу возобновляют историко-культурные заповедники и музеи, однако особенности их открытия и работы будут регулировать собственники;
10.к обычному режиму работы смогут вернуться СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиаотрасли;
11.разрешат работу клиникам и кабинетам стоматологии;
12.возобновляют работу сервисы бытовых услуг;
13.будут разрешены кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).
Следует выделить несколько основных правил для всех видов бизнеса:
1.каждому сотруднику перед работой должны измерить температуру. Если она выше 37,2 - он не допускается к работе;
2.каждая торговая точка должна быть оснащена средствами гигиены при входе;
3.сохраняется масочный режим как для посетителей, так и для работников;
4.нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;
5.работники должны надевать одноразовые перчатки во время работы;
6.регулярная дезинфекция помещений после посещения клиентов.
Владельцев салоны красоты и парикмахерские обязали:
1.Организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой и не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ.
2.Прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут. При этом ожидания очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 м.
3.Запретить нахождение посторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью.
4.Организовать на входе место для дезинфекции рук.
5.Организовать одновременное пребывание клиентов по расчету не более одного человека на 10 кв. м площади, а между местами предоставления услуг обеспечить расстояние минимум два метра.
6.Допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах.
7.Работники также должны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки.
8.Проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.
Для кафе, ресторанов и баров необходима:
1.проверка температуры сотрудников перед приходом на работу и обеспечение средствами гигиены при входе в заведение также остается обязательной.
2.Кроме того, владельцы должны при возможности заменить мягкие кресла на те, которые поддаются дезинфекции.
3.Правила социальной дистанции в 1,5 метра и ношения масок сохраняются.
4.Выдавать людям меню запрещено - оно должно находится возле входа или места принятия заказа.
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