Люди могут остаться без денег

Введенный в Украине карантин может жестко ударить по гражданам, часть из которых могут остаться вовсе без выплат

Об этом сообщает Finance.ua.

«…граждане, которые на время карантина временно остались без работы или потеряли часть своей зарплаты, в будущем могут получить меньшую пенсию», - говорится в сообщении.

Более того, часть украинцев и вовсе могут остаться без выплат. Это касается людей, которые из-за карантина не смогут набрать необходимый минимум рабочего стажа – 27 лет. Из-за него люди будут вынуждены работать больше, чем положено.

В связи с этим чиновники рекомендуют украинцам добровольно подписывать соглашение с пенсионным фондом и самостоятельно уплачивать единый социальный взнос, который будет засчитываться в стаж. Минимальный взнос составляет 1039 гривен.

В то же время чиновники из Пенсионного фонда уточнили, что выделили на выплату пенсий в мае 4,7 млрд гривен.

«08 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 4,7 миллиарда гривень. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 16,3 миллиарда гривен», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, "До 9 тысяч гривен": украинцы смогут получить новую прибавку к пенсии, кому повезет.

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