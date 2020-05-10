В Минздраве раскрыли, когда в Украине предположительно заработает метро, людям разрешат ходить без масок и не нужно будет придерживаться обязательной социальной дистанции

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что масочный режим, при условии, что эпидемия начнет утихать, может завершиться уже к концу лета, передает "РБК-Украина".

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - заявил Ляшко.

Что касается запуска метро, Ляшко подчеркнул, что ситуация целиком зависит от эпидемиологической ситуации. Возобновлять работу этого вида транспорта планируют на четвертом этапе выхода из карантина, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область.

Кроме того, главный санврач напомнил, что следующий пересмотр карантина произойдет 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет", - добавил Ляшко.

Ранее мы сообщали, с 11 мая начнут действать некоторые ослабления ограничений. В частности, заработают рынки, откроются парикмахерские, магазины техники, стоматологии, людям разрешат гулять в парках. Правда, при этом сохранится масочный режим, дистанция в 1,5 метра, обязательная санобработка.

Напомним, долгожданный запуск транспорта в Украине: Ляшко поразил решением, "вместо того, чтобы...".

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